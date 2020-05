Luz y Fuerza coopera y genera acciones solidarias Locales 06 de mayo de 2020 Redacción Por Desde el Sindicato que conduce en Rafaela Sebastián Beccaria se han involucrado en esta emergencia sanitaria que se enfrenta a partir de la pandemia de coronavirus y han colaborado con instituciones de Rafaela y la región que lo necesitan.

DONACION. El gremio continúa ayudando a sectores que más lo necesitan.

La pandemia por Covid-19, muestra diferentes facetas y una muy importante es la referida a la solidaridad y al compromiso por parte de diferentes sectores que buscan colaborar con aquellos que lo necesitan.

Ese es el caso del Sindicato de Luz y Fuerza, que tiene como secretario a Sebastián Beccaria, que explicó que “la verdad es una situación que nos hace agudizar el ingenio, sobre todo en lo que a gestiones se refiere. Nosotros buscamos estar en contacto con la gente pero adaptándonos a las nuevas tecnologías, incluso con la CGT tuvimos la primera reunión vía virtual y fue una buena experiencia”.

Y añadió: “en cuanto a nuestro sindicato en permanente contacto con el afiliado para responder cualquier inquietud o dificultad, a través de las redes sociales”, indicó.

Por otra parte Beccaria habló de la situación de la obra social en este contexto de emergencia, y detalló que “hay una recepción de los pedidos médicos en un horario acotado, previamente con turno, evitando que se acumule gente e intensificando todo lo referente a la higiene fundamentalmente”.

El representante gremial valoró el trabajo anticipado que se llevó a cabo desde Luz y Fuerza, permitiendo que puedan estar preparados y sobre todo, aplicando los protocolos, tanto con las empresas eléctricas como en la obra social.

“La verdad es que se asiste desde hace varios años económicamente desde los sindicatos a la obra social de Luz y Fuerza para sostener los servicios, y se puede hacer porque hay un orden. Obviamente que uno va monitoreando para que no se disparen los costos pero se puede sobrellevar sin inconvenientes”, manifestó.

En relación a la política solidaria que implementa el sindicato, -no sólo por la pandemia-, sino habitualmente, Beccaria subrayó que “como este año el evento solidario que siempre realizamos desde hace cuatro años no sabemos si se va a poder concretar, decidimos tanto en el voluntariado del Hospital como en las tres seccionales de María Juana, Frontera y Tacural, hacer donaciones de mercadería y dinero como para colaborar con la sociedad”.