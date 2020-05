A ocho años del polémico Maglio en el empate 2-2 entre Atlético y Boca Deportes 06 de mayo de 2020 Redacción Por La “Crema” de Forestello se lo daba vuelta en la adición, le ganaba 2-1, pero el árbitro le dio una más al equipo de Falcioni y Nico Blandi, de chilena, le ahogó lo que hubiera sido el primer triunfo ante el “Xeneize”.

FOTO ARCHIVO EN ALBERDI. / Atlético y Boca repartieron puntos en un final para el infarto. FOTO ARCHIVO SALIDA. / Así se retiraba el árbitro Maglio del terreno de juego, tras el polémico final.

Tiempo después le pudo ganar. Acá, por la mínima, en febrero del 2014 y ese mismo año, en el mes de agosto, por 3 a 0 en la Bombonera. Al único grande que hasta el momento Atlético no pudo vencer es River Plate. Al resto le ganó a todos. Pero aquel domingo 6 de mayo de 2012, el equipo que dirigía por aquel entonces Rubén Darío Forestello, había estado muy cerca de ganarle por primera vez a Boca, y en el Monumental de Alberdi. Que rebalsaba de gente, por cierto, un poquito más que de lo costumbre para aquel entonces.



Descuento infartante



En tiempo de descuento, cuando el árbitro del encuentro, Carlos Maglio, ya había anunciado los cuatro minutos de adición, la “Crema” se ponía 2 a 1 arriba gracias al gol de penal que anotaba Darío Gandín, a los 48 del complemento. Pero el delantero del “Xeneize”, Nicolás Blandi, con una media chilena, logró la igualdad a los 51.

Con dicho empate el equipo de Falcioni se mantenía en la cima del torneo Clausura, jugadas 13 fechas, y en dicha ocasión junto a Newell’s Old Boys de Rosario.



El partido



El encuentro había sido parejo, sin demasiadas emociones ni peligro en los arcos. En ese arranque el local buscó controlar la pelota en el medio ante Boca, que apostó al error del rival y a llegar de contraataque mediante la velocidad de Mouche y Nicolás Blandi.

En una contra, a los 31m, un pase de Blandi fue aprovechado por Mouche, que con un zurdazo al palo derecho hizo el 1-0. Pudo aumentar Guillermo Fernández, pero remató desviado, y también pudo empatar el local con un cabezazo de Nicolás Castro, que pasó cerca del palo de Sosa.



El complemento



En el segundo tiempo empezó mejor la visita y parecía que cerraba el partido cuando a los 2m el árbitro Carlos Maglio cobró penal por mano de Fernando Dutari. La pena la ejecutó Blandi, pero su disparo fue desviado por Guille Sara.

Cuando el conjunto de Julio Falcioni tenía la pelota y dominaba a la ‘Crema’, llegó el empate de Rafaela a los 15m, cuando Nico Castro tiró un córner desde la derecha para el cabezazo de Fabricio Fontanini.

Así el partido se hizo más de ida y vuelta, más entretenido. Sobre los 40m lo tuvo Gandín, se la sacó Caruzzo y Carignano se lo perdió tras recibir un centro desde la derecha.

Pero cuando el empate parecía cerrado en tiempo de descuento hubo un penal para el local por mano de Enzo Ruíz, que el “Chipie” Gandín transformó en el 2-1, lo que le daba a su equipo una victoria inesperada.

Sin embargo, a Boca le quedó una más: tras un córner, Blandi metió una "chilena" y logró el agónico empate, que se ajustaba a lo que había pasado en el partido y le devolvió la punta al "Xeneize".

Boca se fue satisfecho de su visita a Rafaela, pero la ‘Crema’ no había quedado para nada conforme con la actuación de Maglio, que con esos dos minutos de ‘gracia’ que hizo jugar de más, le dio tiempo a la visita de no volverse con las manos vacías.



La síntesis del partido:



Atlético de Rafaela: Guillermo Sara; Fernando Dutari, Fabricio Fontanini, Lucas Bovaglio y Martín Zbrun; Sebastián Carrera, Walter Serrano, Matías Fissore y Nicolás Castro; Darío Gandín y Federico González. DT: Rubén Forestello.



Boca Juniors: Sebastián Sosa; Facundo Roncaglia, Gastón Sauro, Matías Caruzzo y Juan Sánchez Miño; Cristian Chávez, Exequiel Benavídez y Guillermo Fernández; Leandro Paredes; Pablo Mouche y Nicolás Blandi. DT: Julio César Falcioni.



Goles: en el primer tiempo: 31m Pablo Mouche (B). En el segundo tiempo: 15m Fabricio Fontanini (AR), 48m. Darío Gandín de penal (AR) y 51m Nicolás Blandi (B).



Cambios: en el segundo tiempo, 22m Enzo Ruíz por Paredes (B), 26m Nicolás Capellino por González (AR), 30m Germán Rodríguez por Castro (AR), 38m César Carignano por Carrera (AR), 42m Sergio Araujo por Chávez (B) y 47m Jonathan Mazzola por Mouche (B).



Amonestados: Fissore, Dutari, Gandín (AR); Chávez, Mouche, Caruzzo (B).

Incidencia en el segundo tiempo: 3m Sara (AR) le atajó un penal a Blandi (B).



Estadio: Monumental de Rafaela.

Arbitro: Carlos Maglio.