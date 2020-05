Reclamo de comerciantes Región 06 de mayo de 2020 Redacción Por Ayer por la mañana medio centenar de personas, representantes de diversas actividades comerciales se manifestaron frente al Edificio Municipal.

En la mañana de ayer, martes 5, más de cincuenta personas representando a comercios, talleres, cuentapropistas, prestadores de servicios y emprendedores de la ciudad se congregaron frente al Edificio Municipal para interiorizarse sobre el procedimiento que va a utilizar el Ejecutivo Municipal para liberar las nuevas actividades exceptuadas que anunció el gobernador Perotti anteanoche y reiteró el pedido de revisar algunas de las medidas tomadas porque "hay situaciones que no suman a la solución y, en algunos casos, hasta generan un daño mayor al que se quiere solucionar", publicó El Eco.

Ezequiel Bolatti, referente de la agrupación Pequeños Comercios Autoconvocados de Sunchales lo resumió de esta manera: "Es importante que el Municipio entienda las necesidades de la gente. No es lo mismo el horario de actividades de diferentes rubros como tampoco es igual la franja horaria que se maneja en una gran urbe que tiene transporte público comparada con nuestra comunidad que podría ser más extendida. Necesitamos que se ajusten los protocolos a la realidad de nuestra ciudad".

Los comerciantes piden tener un espacio de diálogo para ir consensuando las medidas que se adoptan referido al sector productivo y de servicios que realmente favorezcan a los vecinos sunchalenses.

Flavio González, coordinador del Plan de Contingencia Municipal fue quien brindó respuestas acompañado por algunos miembros del Gabinete Municipal. Cabe aclarar que no estaba presente el Intendente Gonzalo Toselli por encontrarse realizando gestiones relacionadas con el tema seguridad en la capital provincial.

González informó que durante esta jornada iba a participar de reuniones virtuales con el Ejecutivo provincial y con el Comité de Emergencia Departamental para debatir algunas medidas pero adelantó que a partir de este miércoles, los comercios mayoristas y minoristas van a poder abrir sus puertas cumpliendo el horario vigente hasta el momento: de 8:00 a 15:00. También pondrán a disposición una oficina para que se pueda consultar los protocolos de funcionamiento a seguir.

En tanto, Marita Ferrero, la presidente del Concejo Municipal manifestó que "desde el Concejo se entiende las necesidades que afrontan los comerciantes locales y estamos atentos para brindar las herramientas necesarias para solucionar la problemática".