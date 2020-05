Sainz, el mejor piloto de la historia del Rally Deportes 06 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO NA "MATADOR"./ El español fue votado por una amplia mayoría en la encuesta.

En una votación que realizó el Mundial de Rally en su sitio web, a través de una eliminatoria que comenzó con grandes campeones y pilotos que tuvo la especialidad, Carlos Sainz se impuso en la final ante Sébastien Loeb y se consagró como el mejor piloto de la historia. Más de 300.000 fanáticos de todo el mundo votaron durante un mes.

Sainz, campeón 1990 y 1992 con Toyota y ganador en 26 ocasiones sobre 196 presentaciones, dejó en el camino del juego a Hannu Mikkola, Tommi Mäkinen y Sébastien Ogier.

Loeb, en tanto, llegó a la final al doblegar a Richard Burns, Walter Röhrl y Juha Kankkunen. En la definición, en la que hubo más de 80.000 votos, el madrileño se impuso sobre el nueve veces campeón del mundo por el 57,28%.

"No puedo estar más feliz y orgulloso de este reconocimiento. Muchas gracias por traerme primero a la final y, por supuesto, en segundo lugar por permitirme ganar este reconocimiento contra Loeb. No necesito decirles cuánto valoro a Sébastien Loeb y cuánto merece ser el más grande. Pero tengo que decir que no sólo él, todos los campeones del mundo merecen este reconocimiento. Pero alguien tiene que ganar y, en este caso, he sido yo. Lo di todo por los rallyes. Han sido mi vida, mi sueño y hoy en día los rallyes y toda su familia me está dando una gran sonrisa y este gran reconocimiento", comentó el Matador, visiblemente feliz.