La FOSH presentó protocolos para reanudar las actividades

La Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre césped envió un protocolo de seguridad a los gobiernos provinciales de Santa Fe y Córdoba, en la intención de tener el visto bueno para la reanudación de actividades. Recordemos que la FOSH nuclea a jugadoras y jugadores de numerosos clubes, entre ellos varios de Rafaela y zona aledaña, de ambas provincias.

«Solicitamos que los mismos sean analizados y trasladados a sus respectivos gobiernos municipales y comunales. Tiene como fin comenzar a trabajar en las medidas que deberemos implementar pensando en una reanudación de las actividades.

«Desde la Federación los cronogramas de competencias han sido modificados y pensados tomando como fechas mediados del mes de Junio.

«Por comunicaciones mantenidas con autoridades y de mantenerse los niveles de contagio con los números actuales es muy probable que a corto plazo se permita comenzar con los entrenamientos y es de vital importancia que cada gobierno comience a analizar las medidas de seguridad sanitarias que deberemos cumplir y que desde nuestro lugar han sido analizadas», expresó el comunicado dirigido por la FOSH a las entidades afiliadas y medios de prensa.



PROTOCOLO PARA ENTRENAMIENTOS

- Los clubes deberán informar a la federación los cronogramas de entrenamientos de todas sus divisiones, indicando días y horarios de los mismos.

-La federación podrá realizar visitas no informadas con el objeto de realizar mediciones de temperaturas a las jugadoras/esy cuerpo técnico.

-Los clubes deberán disponer del aprovisionamiento de agua, alimentos (de ser necesarios) y el material necesario para evitar entradas y salidas a las instalaciones.

-División del plantel en grupos, tanto en los entrenamientos en exterior como en interior, cuando haya autorización de regresar a las competencias.

-Utilización del total de los espacios físicos disponibles para lograr un distanciamiento adecuado.

-En gimnasios o espacios cerrados, los mismos deberán ser informados a la federación con días, horarios y listado de jugadoras/es indicando nombre y apellido y turno al que acudirán. Será de uso obligatorio guantes y mascarillas. La distancia entre jugadoras/es deberá ser de 3 metros o superior. Se deberán desinfectar los materiales luego de su utilización.

-Desinfección profunda de los lugares comunes y materiales a utilizar.

-En espacios abiertos desarrollar los entrenamientos manteniendo la distancia recomendada entre las jugadoras/es.

-Las jugadoras/es deberán llegar cambiados con la indumentaria de entrenamiento y se retirarán del predio con la misma indumentaria (no se permitirá el cambio de indumentaria).

-No se podrá permanecer en el club si no está haciendo la actividad.

-Ingreso a los baños en forma individual.

-Baños desinfectados después de cada uso.

-Los vestuarios permanecerán cerrados (no se podrán cambiar ni duchar en el club).

-Se precintarán los bebederos.



PROTOCOLO PARA COMPETENCIAS

-El club habilitaría solamente la cancha de Hockey.

-Se eliminarán todos los accesos con contacto (huella dactilar).

-No se permitirá el acceso de ninguna clase de vehículo a los clubes.

-No habrá manejo de dinero en efectivo. (Los equipos deberán depositar los aranceles arbitrales en la CC de la federación).

-No se permitirá el acceso a público.

-Las delegaciones deberán informar por Declaración Jurada las personas que asistirán (jugadoras/es, cuerpo técnico, etc.).

-Se medirá la temperatura de todos los integrantes de la delegación antes del ingreso al Club a todas las personas autorizadas siendo la máxima permitida 37.5º. Los termómetros serán provistos por la federación, estarán en poder de los árbitros, los cuales realizarán el control de la temperatura a las jugadoras/es antes del ingreso a las instalaciones.

-Se procederá a la desinfección de los elementos que se utilizaran en el partido (Stick, equipamiento de arqueros).

-Los árbitros deberán utilizar guantes.

-Solo se permitiría el acceso a las jugadoras/es a la hora de sus correspondientes partidos.

-Las jugadoras/es deberán ingresar con tapabocas y guantes (usarlos antes y después de la actividad).

-Las jugadoras/es deberán llegar cambiados con la indumentaria de juego y se retirarán del predio con la misma indumentaria.

-Cada delegación deberá asegurar la provisión de agua para sus jugadoras/es para evitar el uso de instalaciones dentro de los clubes.

-No se podrá permanecer en el club si no está haciendo la actividad.

-Ingreso a los baños en forma individual.

-Baños desinfectados después de cada uso.

-Los vestuarios permanecerán cerrados (no se podrán cambiar ni duchar en el club).

-Se precintarán los bebederos.

-Los horarios se programarán por correo electrónico o por WhatsApp bajo el formato de circulares.