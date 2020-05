Antorena y el poder entrenar en España

Los deportistas de alto rendimiento en España ya pueden entrenar fuera de sus casas. A partir del sábado, las noticias que llegaban desde ese país hacían referencia a una gran presencia de ciclistas, fundamentalmente, ya que era una de las disciplinas cuyos protagonistas esperaban con ansias este momento luego de una larga cuarentena por la Pandemia del Coronavirus.

Para conocer un poco cómo fue esto en aquellas tierras lo contactamos a Nicolás Antorena, quien viajó a fines de febrero a Europa para prepararse rumbo a la Copa de España, que disputará con el equipo «Supermercados Froiz», que tiene la sede en Pontevedra.

“Al final volvimos a ver el sol! Yo estoy en la provincia de Galicia, en la ciudad de La Coruña. El primer día la verdad que fue poco lo que hice, fue 1 hora y 30 minutos como para salir a mover, porque sábado y domingo no nos dejan alejar más de 3 km de la ciudad, y los horarios son de 6 a 10 de la mañana y de 20 a 23 hs. por la tarde-noche”, nos contó con satisfacción el chubutense que tuvo el mayor tiempo de su formación deportiva en Rafaela y donde también tiene parte de sus seres queridos, además de su entrenador (Demis Aleman), recordando que reside aquí al regresar de la temporada en el exterior.

Agregó que "la verdad que fue una alegría bastante grande poder volver a disfrutar de lo que uno le apasiona, ahora solo queda planificar los entrenamientos con Demis, ya que las competiciones se reanudan a finales de agosto”.

Sobre lo que sería el único torneo del año, al que apunta, expresó que “la copa España va a ser desde mitad de agosto hasta la primer semana de octubre. Y creo que va a ser lo único que se corra, ya que tiene mucha influencia para pasar a equipos World Tour”.

En cuanto a lo que significó personalmente este período entrenando indoor, Antorena puntualizó que “la verdad que fue muy monótono, y repetitivo. Si no tenías un poco de mente fría podías tirar todo lo que habías hecho durante meses. La gente al estar en casa se agobia, pierde motivación”.

En lo que respecta a la Pandemia y sus consecuencias, afortunadamente no fue alcanzado ningún integrante de su team. En tal sentido mencionó que "el equipo tomó todas las medidas necesarias para tenernos seguros, aunque esto es un poco una lotería. Conozco gente que lo tuvo (al virus), y no tenía ningún síntoma, como así también gente que lo tuvo y lo pasó muy mal".