Rafa Nadal no es optimista

BUENOS AIRES, 6 (NA) - El español Rafael Nadal señaló ayer que ve "perdido todo el año" para las competiciones de tenis debido a la pandemia del coronavirus y dijo que se conformaría con que "se dispute el Open de Australia 2021". "Veo perdido todo el año para el mundo del tenis, no creo que vuelva a las pistas en 2020, desgraciadamente. Ahora mismo ya firmo que se dispute el Open de Australia 2021, es lo que me preocupa en estos momentos", manifestó Nadal en declaraciones al diario El País.

Y agregó: "Nadie podía esperarse esto, nos ha superado a todos. Considero que ha habido un error por parte de los dirigentes porque debían haber tenido acceso a la información que vaticinaba algo así, para poder tomar medidas preventivas. Creo que todos debemos reconocer nuestros errores porque nos humaniza".

El número dos del ranking mundial de la ATP, además, expresó: "Cualquier mensaje se politiza y hay gente que se siente atacada. Yo soy un ciudadano más, pago mis impuestos y tengo derecho a opinar". "Todos tenemos que ser solidarios, reinventarnos y proyectar confianza hacia el exterior porque si no, vamos a sufrir muchísimo", finalizó el español.



SEIS MILLONES JUNTADOS

Los órganos rectores del tenis mundial se han unido para recaudar más de 6 millones de dólares para crear un Programa de Ayuda al Jugador destinado a apoyar a los tenistas que están particularmente afectados por el impacto continuo de la pandemia de COVID-19.

La iniciativa ha unido a la ATP, la WTA, los cuatro torneos de Grand Slam (el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open) y la ITF en una demostración de apoyo a los jugadores que se enfrentan a desafíos sin precedentes debido al impacto global del COVID-19. El tenis profesional está actualmente suspendido hasta el 13 de julio de 2020.

Además de sus propias contribuciones, la ATP y la WTA administrarán las distribuciones financieras del programa, que establece que las respectivas contribuciones de los cuatro torneos de Grand Slam y la ITF se dividen en partes iguales entre hombres y mujeres. El programa se centrará en un total de aproximadamente 800 jugadores ATP y WTA de individuales y dobles que necesitan apoyo financiero.

La elegibilidad para el programa de ayuda para jugadores tendrá en cuenta la clasificación de un jugador, así como las ganancias de premios en efectivo anteriores de acuerdo con los criterios acordados por todas las partes interesadas. El movimiento de las siete partes interesadas proporciona la columna vertebral financiera del programa, con oportunidades para contribuciones adicionales.

Los fondos recaudados a través de iniciativas tales como subastas, donaciones de jugadores, juegos de tenis virtuales y más, brindarán la oportunidad de seguir apoyando el programa en el futuro y son bienvenidos.