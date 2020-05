“Salimos de terapia intensiva pero la rehabilitación va a ser larga” Locales 06 de mayo de 2020 Redacción Por Así lo afirmó el presidente del Centro Comercial e Industrial, Andrés Ferrero, remarcando que si bien el resguardo de la salud es prioridad, también lo es la salud del sector productivo.

FOTO ARCHIVO ANDRES FERRERO. El presidente del CCIRR habló del presente y el futuro de los comercios rafaelinos y de la zona.

Si bien siempre hay que ver el vaso medio lleno, -más aún en un contexto de pandemia-, y es bueno alegrarse por este avance respecto a la posibilidad de que a partir de hoy muchas más actividades se sumen a las exceptuadas y comiencen a funcionar, no se pueden obviar las severas consecuencias por la inactividad de más de 40 días.

Los diferentes analistas aún no logran estimar los daños económicos ocasionados por esta emergencia sanitaria, y mucho menos cuánto tiempo llevará la recuperación.

El presidente del Centro Comercial e Industrial, Andrés Ferrero señaló que “lo hemos marcado siempre que nos preguntaron sobre las restricciones y la cuarentena, y dijimos que entendemos que el aislamiento social obligatorio es la única medida posible y vigente para hacerle frente a la pandemia y los efectos que puede tener en la Argentina, la provincia y la ciudad y también resaltamos que los resultados que hemos conseguido es gracias al esfuerzo de todos, no a una medida aislada allá por finales de marzo, sino a partir de un verdadero esfuerzo preventivo de toda la sociedad”. Y agregó: “se consiguió con el resguardo que está teniendo cada uno desde su casa, con su familia, en el trabajo los que pueden hacerlo, con uno mismo, con los proveedores. Por eso marcábamos que era el momento de dar un paso más hacia la normalización”.

El presidente del CCIRR, expresó que “la cuarentena general en el país empezó el 20 de marzo, es decir, son 12 días de marzo, 30 del mes de abril, más 5 de mayo, suman en total 47 días de inactividad en algunos sectores, como por ejemplo específicamente el comercial. Algunas entidades en Rafaela entraron incluso con anterioridad en este proceso de cuarentena”.

El empresario al ser consultado sobre el futuro cercano que se avecina con distintos comercios imposibilitados de recuperarse y con empresas quebradas, dijo que “las dificultades son enormes, vamos a tratar de estar a la par de los colegas, alentándolos y tratando de generar herramientas por mínimas que sean, por parciales que sean, porque donde pongamos un grano de arena para colaborar con algunas actividades sabemos que estaremos dando esperanzas de vida. Salimos de terapia intensiva, pero la rehabilitación va a ser larga. Marcamos que el resguardo de la salud es prioritario, pero también la salud de nuestras empresas está afectada”.

Finalmente Ferrero resaltó que “hay que cuidarse, no relajarse con las medidas de prevención en esta pandemia, esta es una coyuntura que nos toca pero debemos entender que sin empresas no hay trabajo y sin trabajo no hay futuro, por eso hay que seguir para adelante”.