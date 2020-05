La mitad de alumnos santafesinos no tiene internet Locales 06 de mayo de 2020 Redacción Por NO PUEDEN APRENDER A DISTANCIA

Múltiples factores complican el acceso a internet para los santafesinos. Un 35 por ciento de los hogares de la provincia no tiene banda ancha, y en esas viviendas es donde habitan el 50 por ciento de los alumnos del sector más carenciado que se quedan sin participar de la educación a distancia durante la cuarentena.

Ante estos datos, el gobernador Omar Perotti lanzó un plan urgente para reducir este déficit de conectividad y para eso citó a una misma mesa a los sectores públicos y a las empresas privadas de telecomunicaciones para aunar recursos y esfuerzos.

El secretario de Tecnología de la provincia, Sergio Bleynat, explicó este martes una serie de datos que indican que la conectividad en Santa Fe “no es buena”. Es por eso que argumentó que el plan inmediato es “conformar un consejo que siente en la misma mesa a los actores públicos y privados, no es sólo una cuestión de inversión o de tecnología, sino de un proceso conjunto”, dijo en el programa "El primero de la mañana" de LT8 para asegurar que el gobernador quiere resoluciones inmediatas y a corto plazo.

Bleynat comparó el promedio de velocidad de España donde la conexión es de 106 megabits, mientras que en Argentina es de 28 megabits, y Santa Fe está en el noveno lugar con 21 megabits.

A modo de ejemplo, el funcionario precisó que “si yo vivo en un pueblo y tengo tres hijos y tengo 10 megabits, cuando mi hijo juega a la play y mi mujer hace teletrabajo, el resto tenemos que desconectarnos porque no se puede hacer más nada”.

A su vez puntualizó que en la provincia, sólo el 20 por ciento de las conexiones tiene más de 20 megabits, y alrededor del 35 por ciento de los hogares directamente no tiene conexión a internet, incluso hay 78 localidades donde no hay banda ancha fija. “Además hay localidades donde habiendo internet no tienen la suficiente velocidad para hacer las tareas de un hogar”, señaló.

“Aún en las grandes ciudades como Rosario y Santa Fe hay zonas que tampoco tienen buena conectividad, a esto se suma que la ciudad de Santa Fe está entre las tres capitales de provincia en la que resulta más caro acceder a internet”, enumeró.

Respecto a la situación de la escolaridad a distancia resaltó que los problemas son los de conectividad individual y de los establecimientos. “Sobre el 35 por ciento de los hogares que no tienen internet, se estima por datos del Indec que están viviendo el 50 por ciento de los alumnos, que son justamente de los sectores más carenciados”, puntualizó.

Ya a nivel instituciones, “el 28 por ciento, es decir una de cada tres escuelas tiene una internet con capacidad de acceso pedagógico, como para enseñar en el aula, las otras dos de cada tres no lo tiene, y esos planes fueron nacionales, no se hizo nada desde la provincia”. “Entonces tenemos una situación compleja, en la casa la mitad de los chicos no pueden acceder por banda ancha fija, quizás puedan acceder desde un celular, y tienen que pagar los datos”, resumió.

Por último, indicó que la red no está saturada, sino que “está sobre exigida, lo que no hay es la posibilidad de conectarse porque no tienen acceso”, dijo para indicar que la resolución de este tema “es urgente, si fuese por el gobernador esto tendría que estar resuelto ayer, estamos buscando soluciones de corto plazo y de mediano y largo plazo, ya que está claro que las clases en el primer semestre no serán presenciales”.