"Tengo expectativas de jugar este año"
06 de mayo de 2020
Por Candela Gentinetta iba a disputar la Liga Nacional, pero se canceló por la Pandemia. Aguarda que cerca de fin de año se pueda retornar.

FOTO ARCHIVO APASIONADA./ Cande Gentinetta extraña los entrenamientos.

(D.G.)- Durante la semana anterior se conoció que al suspenderse las Ligas de básquet nacionales, una de las afectadas iba a ser la Femenina, que aún no había comenzado cuando en Argentina se decretó el Aislamiento Social. Candela Gentinetta estaba entrenando junto a sus compañeras en Berazategui para afrontar la segunda participación en este certamen. Pero con la Pandemia del coronavirus, regresó a Rafaela para realizar la cuarentena junto a su familia.

En este contexto le consultamos sobre cómo está sobrellevando este momento. Pero más allá de eso también sobre sus sensaciones de esta cuarentena, describiendo las cosas que ahora puede hacer. «Ahora son por ejemplo que estoy con mi familia, antes no podía porque estaba en Buenos Aires. Estoy aprovechando el tiempo en familia, viendo series, cocinando un poco y también estoy estudiando, mucho más de lo que podía hacerlo antes por los tiempos», mencionó la integrante de las selecciones argentinas juveniles.

A la vez, lamentó que "como vengo tan poco, es feo estar en la ciudad y no ver a mis abuelos, que los veo muy de vez en cuando, o a mis amigas de acá de siempre, o a la gente del club (Ben Hur) que son personas que lamentablemente no estoy viendo mucho desde que estoy en Buenos Aires".

No es fácil tratar de seguir enfocado en entrenar cuando a veces las posibilidades no son las habituales ni mucho menos ideales. No obstante, Cande explicó que "con los entrenamientos en casa por suerte venimos bien. Entrenamos (junto a su hermana menor Delfina) todos los días, salvo uno. Y vamos variando. El club Berazategui nos está haciendo reuniones por zoom martes y jueves a la nochecita. El resto de los días tratamos de entrenar mas temprano, que no está tan fresco, algunos días en el patio. Por suerte tengo pelota así que hacemos todo con pelota en el garage, vamos variando. Buscamos en internet, sacamos ideas, copiamos ejercicios viejos".

Ante la suspensión de la Liga, se esfumó uno de los objetivos de 2020. "Este año teníamos muy presente la Liga Femenina, queríamos hacer un buen papel, desenvolvernos bien, era un objetivo en cuanto al club y pretendíamos tener buenos resultados. Habíamos empezado bien temprano a entrenar, y ahora al suspenderse habrá que replantearlos. Pero por lo pronto hay que esperar que se pueda volver a jugar".

En cuanto a la última frase, reconoció en ese deseo que "tengo expectactivas y espero que sea así, porque un año sin básquet va a ser muy duro. Pero creo que cuando se calme un poco más todo, obviamente con mil medidas y quizás al final del año, se va a poder volver al menos a los entrenamientos. Después se verá el tema de las competencias, pero espero que se den también".