Avanza lo de Soldano

Boca negocia con Olympiacos por la extensión del préstamo del delantero.

La crisis del coronavirus frenó la pelota y dejó muchísimos contratos en el aire. Renovaciones y préstamos son una incógnita; de compras casi no se habla porque ningún club tiene plata o, si tienen, la guardan en la caja ante semejante incertidumbre. Y ante este panorama, Boca debe resolver sobre dos cedidos que tiene en el plantel: Franco Soldano y Junior Alonso.

El delantero surgido en Unión de Sunchales se encamina a una renovación de la cesión, al menos hasta fin de año, y el Xeneize ya avanzó en las negociaciones con el Olympiacos de Grecia, el dueño del pase, club con el que tiene contrato firmado hasta 2023 pero que no lo tendría en sus planes.

Soldano se volvió una pieza fundamental para el esquema de Miguel Ángel Russo y se ganó la titularidad a base de sacrificio, conformando el ataque junto a Carlos Tevez y Sebastián Villa para el sprint final de la Superliga.

El caso de Alonso es más complicado, ya que el paraguayo tiene una cláusula de compra de 3.5 millones de euros. En principio, Boca tenía pensado destinar a ese pase el dinero por la venta de Lucas Olaza al Celta de Vigo, pero los españoles, quienes estaban decididos a poner el dinero, todavía no avanzaron.

Alonso es la prioridad de Juan Román Riquelme y el cuerpo técnico, por lo que la transacción seguramente se termine concretando antes del 30 de junio, que es la fecha límite. El problema es que el paraguayo tiene solo un año más de contrato con Lille, por lo que, a diferencia de Olympiacos, los franceses no estarían dispuestos a extender el préstamo hasta fin de año.