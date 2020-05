Por la crisis aerocomercial, se fusionan Austral y Aerolíneas

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El presidente del holding Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, anunció ayer que ha tomado la decisión de fusionar las marcas Aerolíneas y Austral para reducir costos operativos en medio de la crisis aerocomercial global a causa de la pandemia de coronavirus. "Esto nos dará mayor eficiencia operativa, permitirá un crecimiento más ordenado y generará un ahorro de millones de dólares. La duplicación de estructuras en este contexto no tiene razón de ser", dijo Ceriani con un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter.

Tras el anuncio oficial, gremios del sector remarcaron que seguirán de cerca el proceso de fusión y dejaron en claro que su principal objetivo será preservar las fuentes de empleo.

La crisis sanitaria mundial del Covid-19 impactó de lleno en la industria aerocomercial y, según Ceriani, la situación es muy complicada dado que hay aviones en tierra sin operaciones regulares y caída total de los ingresos por tiempo indeterminado.

"Es un tremendo impacto del que Aerolíneas Argentinas no está ajena", dijo el presidente de la compañía y señaló que el Estado invierte en su aerolínea de bandera porque genera beneficios económicos y sociales que multiplican la inversión realizada.

Pero advirtió que ante una crisis tan profunda como la generada por la pandemia, aún las inversiones beneficiosas se ajustan a prioridades, dijo Ceriani.

"En este contexto, tenemos que tomar las medidas necesarias para que la compañía opere con su máxima eficiencia y atacar las improductividades estructurales para alcanzar los estándares de la industria. Esto es un deber moral de todos los que formamos parte de Aerolíneas Argentinas", dijo.

Por ello, el directorio del holding ha decidido "fusionar Aerolíneas Argentinas y Austral" y crear dos nuevas unidades de negocios: una de cargas, a partir de la experiencia de los vuelos a Shanghai, y otra de mantenimiento y reparación de aviones, para prestar servicios a terceros.

"Ambas permitirán incrementar la facturación y abrir nuevos mercados", dijo Ceriani e indicó que en el escenario actual muchas aerolíneas del mundo desaparecerán.

"Otras empresas aplican ajustes salvajes para intentar sobrevivir. Nosotros, tenemos un plan de crecimiento Y transformación. Pero ese crecimiento sólo puede materializarse sobre un esquema de trabajo eficiente y sustentable", agregó el directivo.

Y completó: "Si no logramos adoptar las mejores prácticas de la industria no tiene sentido crecer. Las compañías que no se adaptan a las necesidades de sus tiempos desaparecen. Hagamos que el destino de Aerolíneas sea el que nos merecemos los argentinos y argentinas".

Ceriani envió este martes una carta a los trabajadores de ambas compañías para anunciar la fusión de Aerolíneas y Austral.

En este sentido, la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) sostuvo que "tomará con extrema responsabilidad y seriedad el análisis de cada problemática que pueda surgir" de la medida que anunció el presidente del holding.

"En el escenario actual, fuertemente marcado por la falta de trabajo y certezas a futuro, nuestra prioridad es la misma que siempre hemos mantenido: la protección y defensa de las fuentes de trabajo", resaltó el secretario general de la AAA, Juan Pablo Brey, en un comunicado.

El líder del gremio de tripulantes de cabina reconoció las dificultades por las que transita el sector a causa de la pandemia de coronavirus y remarcó: "Está en juego nada menos que el futuro de nuestro trabajo".