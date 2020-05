La Corte bonaerense dejó sin efecto fallo pro excarcelaciones Nacionales 06 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 6 (NA).- La Suprema Corte bonaerense dictó ayer una medida cautelar y dejó sin efecto el fallo que habilitaba las prisiones domiciliarias masivas en la provincia de Buenos Aires, aunque resta definir la cuestión de fondo.

El tribunal dispuso frenar el fallo del juez Víctor Violini, quien había habilitado mediante un Habeas Corpus colectivo las prisiones domiciliarias de miles de detenidos en la provincia de Buenos Aires.

El pleno de la Suprema Corte, al aceptar tratar la cuestión a partir de un recurso del fiscal Carlos Altuve, suspendió los efectos del fallo dictado por la Cámara de Casación bonaerense. Ahora, el tribunal de la provincia de Buenos Aires debe resolver la cuestión de fondo, esto es, si termina o no por confirmar la resolución del juez Violini.

Por el momento, queda sin efecto el trámite de aquellos pedidos de prisión domiciliaria o excarcelaciones que se hayan solicitado a diferentes jueces en la provincia de Buenos Aires teniendo en cuenta la resolución del juez Violini.

A partir de esta decisión, la Corte pidió a la presidencia de Casación que remita el cuerpo principal del expediente y, luego de ello, le trasladará la posibilidad de opinar primero al Procurador General bonaerense, Julio Conte Grand, y después al defensor ante Casación, Mario Luis Coriolano, que representa a las 19 defensorías generales, que pidieron el hábeas corpus colectivo.

Los jueces de la Corte Daniel Soria, Luis Genoud, Eduardo Pettigiani, Hilda Kogan, Eduardo de Lázzari y Sergio Torres decidieron aceptar el tratamiento del tema en virtud de la "gravedad institucional" que provocó el tema. En ese sentido, aclararon que es una "postulación colectiva en el marco de la emergencia dispuesta como consecuencia de la pandemia del COVID 19" y que existe "preocupación con el dictado de normas para garantizar la atención de los asuntos urgentes y que no admitan demora desde sus inicios".

Luego de conocer la opinión del Procurador General bonaerense y del Defensor ante Casación, a quienes les da un plazo de 24 horas a cada uno, el Tribunal resolverá la cuestión de fondo, que es si avala las prisiones domiciliarias de manera colectiva, tal cual lo habilitaba el fallo de Violini.

En el ámbito federal, una misma decisión de Casación quedó sin efecto a raíz de que el juez de instrucción Jorge Santos declaró inconstitucional el fallo que habilitaba las domiciliarias para casos de presos con enfermedades preexistentes, mayores de 60, las madres con hijos, los que estén próximos a alcanzar la libertad o quienes tenían salidas transitorias.



RESPUESTA DE LOS

JUECES AL PRESIDENTE

En medio de la polémica por los presos, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional salió ayer al cruce de los dichos del presidente Alberto Fernández y advirtió que "ninguna solución al problema de fondo se encuentra en manos del Poder Judicial".

"A propósito de declaraciones del titular del Poder Ejecutivo Nacional y de otros referentes políticos, las libertades que se someten a consideración de los magistrados y magistradas a causa de la propagación de la pandemia en las cárceles encuentran fundamento en deficiencias estructurales del sistema carcelario y no en el trámite propio de los procesos judiciales", enfatizó la entidad, liderada por Marcelo Gallo Tagle.

En un comunicado, recalcó: "Ninguna solución al problema de fondo se encuentra en manos del Poder Judicial".

La Asociación de Magistrados se expresó así luego de que Fernández y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmaran que las excarcelaciones son parte de una cuestión enteramente judicial, en el que no tiene nada que ver la política.

En tanto, la Asociación de Magistrados ratificó "el principio de que en el Estado de Derecho resulta inadmisible el empleo del juicio político como herramienta de intimidación hacia los jueces que resuelven de un modo contrario a la expectativa de quien lo promueve".