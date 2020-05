Cayó avión santafesino en Esquel: sin sobrevivientes Policiales 06 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Al cierre de esta edición se tuvo conocimiento que la mala visibilidad le habría jugado en contra al piloto de un avión sanitario santafesino que este martes a la noche se precipitó a tierra antes de aterrizar en el aeropuerto de Esquel.

Las víctimas fatales son cuatro, de acuerdo a lo que trascendió en principio. Además del piloto y el copiloto, un médico y una enfermera perecieron en la tragedia, por lo que no habría sobrevivientes, precisó El Patagónico.

La máquina era un Learjet 35, matrícula LV-BXU, y anoche los bomberos de la ciudad cordillerana apagaban el fuego provocado por la nave al caer y estrellarse muy cerca de su destino.

Según trascendió, el avión venía de Santa Fe y el objetivo era trasladar a un paciente que requería atención que no le podían brindar en esa ciudad chubutense. Como los familiares de las víctimas aún no habían sido notificados de la tragedia, los nombres de las mismas no fueron suministrados en forma inmediata a la prensa.