Se diseñan nuevos controles con vistas al aumento de circulación de personas Locales 05 de mayo de 2020 Redacción Por La determinación surgió de la reunión mantenida por el intendente Luis Castellano con las fuerzas del Comando Unificado e integrantes de la Mesa de Coordinación Institucional de Seguridad en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19.

FOTO COMUNICACION SOCIAL NUEVA REUNION. Los funcionarios se reencontraron en las instalaciones de la Jefatura de Policía.

Se concretó una nueva reunión del Comando Unificado y la Mesa de Coordinación Institucional de Seguridad de la que formaron parte el intendente Luis Castellano, el jefe de Policía de la URV, Hernán Ferrero, y el presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero.

Durante el encuentro, realizado en las instalaciones de Jefatura de Policía, se dialogó sobre las acciones puestas en práctica en torno a la presencia de la pandemia COVID-19 y futuras medidas a implementar ante la posible apertura de nuevas actividades esenciales.

Luego de la reunión, la secretaria de Gobierno y Participación, Amalia Galantti, expresó que del encuentro “participaron todas las fuerzas de seguridad que vienen actuando en los distintos controles, especialmente, en los accesos principales a nuestra ciudad, Ruta 34 y Ruta 70”.

La funcionaria manifestó que se trabajó en el diseño de “nuevos sistemas de control pensando a futuro en el incremento de circulación de personas dentro del territorio de nuestro país y la necesidad de adoptar medidas de cuidado cuando esas personas ingresen a nuestra ciudad”.

Por otra parte, el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit, señaló que “en la reunión proyectamos los tipos de controles que llevaremos a cabo de ahora en adelante ya que Rafaela se encuentra en una situación particular debido a que podría salir de la situación de contagio por conglomerado”. Agregó que “al salir de ese cuadro, vamos a tener nuevos desafíos y es ahí en donde deberemos agudizar los controles de las personas que salen e ingresan a nuestra ciudad, en particular, las que vengan desde localidades con transmisión comunitaria”.

El Secretario mencionó la posible generación de un “Decreto municipal que establezca la realización de un determinado tipo de control que permita garantizar la circulación dentro de nuestra ciudad de todas aquellas actividades consideradas esenciales”.

Postovit puntualizó que todas las fuerzas de seguridad “vienen brindando un apoyo importante y nos sirve de aliento para que desde el Estado local no bajemos los brazos”.

De la reunión participaron además el jefe del Escuadrón Vial Rafaela de Gendarmería Nacional, Hernán Chamorro, el jefe de la Subdelegación Rafaela de la Policía Federal, Eduardo Quiroz, el director de Protección Vial y Comunitaria, Ezequiel Postovit, el fiscal municipal, Daniel Fruttero, entre otros.