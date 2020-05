Bocinazos, aplausos y cacerolazo en Rafaela por la reapertura de comercios Locales 05 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO LA OPINION

Anoche el gobernador de la Provincia, Omar Perotti, anunció que a partir de este miércoles se habilitarán más actividades a las que ya vienen funcionando en el territorio santafesino, en el marco del aislamiento Social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional ante la pandemia de coronavirus. "A partir del día miércoles vamos a permitir el comercio mayorista y minorista, mudanzas, actividades inmobiliarias, obras privadas de hasta 5 trabajadores, peluquería, podología y manicuría, en toda la provincia menos en Rosario y Santa Fe", sintetizó el mandatario provincial en conferencia de prensa -ver pág. 12-.

Al mismo tiempo, confirmó que el Ministerio de Salud de la Nación retiró ayer a la ciudad de Rafaela de la lista de localidades con transmisión por conglomerado. Se trata, sin duda, de dos muy buenas noticias que se oficializaron al final de un lunes que había comenzado con un clima más espeso, ya que comerciantes de Rafaela y otras ciudades, como Esperanza, se movilizaron para reclamar frente a sus municipios la reapertura de sus actividades ante la imposibilidad de soportar ni una semana más sin facturar.

Tal como había publicado el sábado este Diario, se había viralizado por redes sociales a una protesta con formato de bocinazo y cacerolazo para las 18 hs. de este lunes, una convocatoria de lo que no se hizo eco el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región. Minutos después de esa hora comenzaron a escucharse en la zona céntrica un coro de bocinas con autos que marchaban a baja velocidad mientras otro grupo de personas se ubicó en un sector de la plaza 25 de Mayo, frente al edificio municipal, para reclamar con aplausos y el ruido de las cacerolas.

Por más de media hora, los "manifestantes" se hicieron escuchar principalmente frente a la Municipalidad, mientras decenas de autos circularon por los bulevares y en el perímetro de la plaza 25 de Mayo al ritmo de las bocinas. "Los gobernantes nos tienen que dejar trabajar, nos estamos fundiendo, nos nos ingresa un peso pero ellos cobran las dietas y los salarios en tiempo y forma. Nosotros no podemos pagar los costos, así no se puede seguir. Es imposible. Pagar uno, dos, tres o cuatro salarios, los alquileres, los servicios, los impuestos y los proveedores con el negocio vacío es simplemente imposible", afirmó uno de los participantes. "Queremos trabajar con todas las medidas de seguridad para cuidar la salud de nuestros empleados, de nuestros clientes y la propia. Nos comprometemos a cumplir estrictamente con los protocolos, pero queremos que nos dejen trabajar", agregó.

En Esperanza, decenas de comerciantes se apostaron en la plaza central frente al palacio municipal para efectuar un reclamo similar. A la tarde, cuando la decisión de Perotti ya estaba tomada, el secretario de Municipios y Comunas, José Freyre, le transmitió a la Intendente Ana Meiners que se incluirán nuevas excepciones en actividades, tal como peticionaron comerciantes esperancinos.

Mientras tanto, en la ciudad de Gobernador Crespo hubo una conferencia de prensa con el presidente comunal, Luciano Lemaire a la cabeza y en la que participaron el diputado provincial, Fabián Bastía, el senador provincial, Rodrigo Borla y dirigentes del Centro Comercial para solicitar a la Provincia la habilitación de rubros comerciales y de servicios. Fue un planteo similar al que ya había hecho la ciudad de San Justo.

El anuncio nocturno de Perotti descomprimió la situación en distintas ciudades mientras se espera que en Rafaela, el intendente Luis Castellano firme hoy el decreto correspondiente para ordenar la reapertura de las actividades autorizadas por la Provincia.