Se fiscaliza la actividad pesquera

05 de mayo de 2020
POR LA BAJANTE DEL PARANA

Los ministerios de Ambiente y Cambio Climático y de la Producción, Ciencia y Tecnología trabajan en la fiscalización de la actividad pesquera, frente a la bajante del Río Paraná. En ese marco, el subsecretario de Recursos Naturales, Gaspar Borra, afirmó que “la situación del recurso hay que analizarla con otros factores, en especial, la pandemia mundial del Covid 19". "No podemos analizar el recurso y la bajante del Paraná, sin tener en cuenta las modificaciones que esta pandemia ha introducido en la vida de todos nosotros”, añadió. “En principio, se postula que, con una bajante de las características que presenta la actual, el recurso ictícola va a sufrir capturas de mayor número. Sin embargo, los datos concretos que venimos recabando de forma permanente, la fiscalización del tránsito de Senasa y Aduana arroja que, en el primer trimestre del presente año respecto del trimestre del año de 2019, los números se han reducido un 50 por ciento”. Por otro lado, el director de Manejo Sustentable, Danilo Demonte, detalló que la mayor atención se presta a las especies de importancia comercial. "Hay más de 250 especies en el río. La mayoría de las que tienen importancia comercial son migradoras. Es decir, son peces que no están sufriendo el estrés que nosotros estamos teniendo en esta laguna”, explicó, y continuó: "aquellas que viven casi todo su ciclo dentro de la llanura son las que más van a sufrir, las que quedan en el valle de inundación, en esas lagunas aisladas".

Por último, la bióloga Eliana Eberle, integrante de la Secretaría de Agroalimentos, afirmó que “la herramienta más fuerte que tenemos hoy para defender el recurso natural es aumentar la fiscalización. Por eso trabajamos a diario con las fuerzas federales, con las fuerzas nacionales y con nuestras fuerzas de la policía”. “Desde el Ministerio de la Producción nos aseguramos que los puertos fiscalizadores de la provincia de Santa Fe funcionen como corresponde. Por otro lado, estamos fiscalizando y cohesionando con las fuerzas federales y nacionales para que se haga efectivo el cumplimiento de la normativa de las leyes de pesca”. “Por otro lado, estuvimos fiscalizando todos los frigoríficos de la provincia para tener en claro qué es lo que pasa dentro de ellos, que tallas están procesando y qué especies. De los frigoríficos que fiscalizamos, del 100% de la capacidad de carga no encontramos peces fuera de medida”.