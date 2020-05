Un pedido para cuidar internet Editorial 05 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Con el confinamiento masivo de la mitad de la población mundial, la tecnología que a esta altura cumple un rol protagónico en la sociedad moderna se ha transformado en esencial, en particular aquella vinculada a la comunicación de las personas. Contar con una conectividad de calidad y un teléfono celular inteligente constituye hoy día casi una obligación para no quedar descalzados con la realidad ni desconectados de familiares, amigos y el trabajo. Y con un mundo en el que el home office o el teletrabajo aumentó considerablemente, internet se ha transformado en un derecho o un recurso vital, no tanto como el agua, pero cerca de serlo. Es que el trabajo a distancia, el eLearning, eCommerce, eTodo es la única opción para hacer las cosas; y hay muchas personas, instituciones, incorporando tecnología como pueden, lo cual tiene una parte positiva porque avanza la transformación digital y otra negativa porque se hace a las apuradas.

A los chicos de ahora les cuesta entender e imaginar cómo, hace apenas 30 años, no teníamos internet y cómo hacíamos para vivir sin esa conexión al mundo virtual. Pero el servicio que prestan las empresas de redes ahora es central para que podamos comunicarnos con la familia, el trabajo o los amigos, así como también para entretenernos en nuestro tiempo libre.

En este escenario, la publicación RED/ACCIÓN FUTURO rescató un artículo publicado por el diario estadounidense The New York Times en el que el ingeniero Tim Berners-Lee, responsable del desarrollo de la Word Wide Web, brinda una guía para que tanto gobiernos como empresas tecnológicas cuiden internet para empezar a eliminar todo lo que la está convirtiendo en un lugar tóxico. El especialista explica que la realidad de la red es terrible a la vez que advierte que las comunidades se están rompiendo a medida que los prejuicios, el odio y la desinformación se viralizan y denuncia que los scammers usan la web para robar identidades, los acosadores para perseguir e intimidar a sus víctimas, y hay actores que subvierten la democracia usando tácticas digitales inteligentes.

Según Berners-Lee, el mundo está en un punto de inflexión y si no hacemos algo para terminar con este abuso todo podría terminar en una gran distopía digital. ¿Cuál es su propuesta? Presentó lo que llamó Contrato para la Web, una guía a través de la cual quiere salvar a la red y que presenta un plan global que fue desarrollado por activistas, académicos, compañías, gobiernos y ciudadanos de todo el mundo. El contrato lista una serie de pasos para evitar el mal uso deliberado de internet y nuestra información y cómo lograr que malos actores no puedan aprovecharse de ella.

Así, el contrato llama a gobiernos a publicar la información que tenga de sus ciudadanos, si están compartiendo esa información con empresas privadas, incentiva a dejar de lado el clickbait (ciberanzuelo) y la viralización de información falsa y le pide a las plataformas que “abran sus cajas negras” y que expliquen cómo están minimizando o eliminando los riesgos que sus productos representan para la sociedad. Y uno de los detalles más importantes, contiene una serie de acciones que deberían tomar las empresas para taclear las consecuencias del diseño de las plataformas y cómo hace falta diversidad en ellas. “Necesitamos equipos de trabajo más diversos en nuestra industria tecnológica para asegurarnos de que sus productos sirvan a todos los grupos”, explicó el creador de la red de redes clave en la vida de todos nosotros.

Si bien puede parecer una movida utópica que después ninguna compañía ni Estado terminará acatando, lo interesante es que ya hay más de 150 organizaciones, entre las que se encuentran Microsoft, Google, Twitter, Facebook y Reddit, entre muchísimas otras, que la apoyan lo cual genera un poco de esperanza. A esta altura, el deseo creciente es que esta propuesta no solo quede en el lanzamiento sino que comience a avanzar y se consolide en el tiempo.

Por último, Berners-Lee aseguró que está claro que hay que buscar una manera de mejorar la red. De lograr que el discurso de odio, el clickbait, la desinformación sean olvidados para darle lugar a equipos con mayor diversidad y cuidado de los datos de usuarios que confían su información a plataformas que, en ocasiones, dejan muchísimo que desear. "Esperemos que este contrato ideado por Berners-Lee y compañía ayude a marcar el camino porque, como él lo explicó, estamos en un punto de inflexión y dentro de solo algunos años podría ser demasiado tarde" subrayan desde RED/ACCION a la hora de transparentar su adhesión a la propuesta del fundador de internet.