La Chilindrina: homenaje a Don Ramón Información General 05 de mayo de 2020 Redacción Por María Antonieta de las Nieves realizó para sus redes sociales un fragmento de una escena de la serie en la que aparece un actor haciendo de su papá, pero que termino pareciéndose al “maestro longaniza”

“¡Juegando un rato a la vecindad!”, escribió La Chilindrina (María Antonieta de las Nieves) en su cuenta de Facebook, junto con un video de una escena que recreó de El Chavo del 8 en la que aparece con su papá, Don Ramón. Llamativamente el actor que la acompaña se parece más a Rubén Aguirre (quien interpretó en la serie al profesor Jirafales), que a Ramón Valdés.

“Chilindrina, ¿qué haces afuera?”, le pregunta el padre a su hija interpretada por María Anrtonieta de las Nieves y ella retruca: “Es que no estoy afuera, estoy en el patio” y él se enoja: “Métete a la casa, a la casa, a la casa, a la casa”.

Luego de que el personaje rompiera en llanto, Don Ramón se levanta y tira su sombrero al piso. Al verlo parado y ver lo alto que era el actor, La Chilindrina bromea: “¿Éres mi papá o el profesor Jirafales?", a lo que el actor responde con el característico “Tá, tá, tá”, del “maestro longaniza”, como los alumnos lo llamaban. “Uh, los dos juntos. Qué horror”, cerró la actriz ante la risa de los presentes.

En pocos días, el vídeo obtuvo miles de reproducciones en Facebook, casi diez mil “Me gusta” y cientos de comentarios de los fanáticos del ciclo mexicano: “Gracias por devolvernos recuerdos hermosos”, “Te amamos”, “Se pasaron”, “Qué bella, no pierdes la chispa a pesar de los años”, “Uno de los mejores programas” y “Qué bueno Chili, te quiero”.

Desde hace años la actriz recorre América Latina realizando su personaje en diferentes circos. Sin embargo, este año debido al avance del coronavirus y de las cuarentenas obligatorias que rigen en diferentes países para frenar el avance de la enfermedad, las funciones se suspendieron y María Antonieta de las Nieves no pudo actuar.

Aún así, el pasado 30 de abril, día en que se celebró en México el Día del Niño, realizó junto con sus compañeros, una función virtual.

La cuenta de Facebook oficial lleva el nombre del personaje y todos los posteos están hechos como si se tratara de la Chilindrina, incluso se refiere a la actriz que la interpretó como su “mamá”. Hace unos días le dedicó un posteo porque cumplía más de 60 años de trayectoria.

“Un día como hoy pero hace 64 años, mi mamá María Antonieta de las Nieves inició su carrera artística. Y qué bueno que sigue cumpliendo ese sueño, de lo contrario yo no estaría aquí... fíjate, fíjate, fíjate", escribió el personaje.

En sus redes sociales -también tiene Youtube, Instagram y Twitter- suele compartir anuncios de las giras que realizará, pero sobre todo fotos viejas, muchas de ellas inéditas, de la actriz con sus compañeros de elenco del programa realizado por Roberto Gómez Bolaños en Televisa entre los setenta y los ochenta.

En septiembre del año pasado murió el esposo de la actriz, Gabriel Fernández, a los 85. El encargado de anunciar la triste noticia en ese momento fue Carlos Villagrán, Quico en la ficción: “Con pesar comparto la tristeza de mi gran amiga y compañera de grandes experiencias, María Antonieta de las Nieves, por la partida de también mi gran amigo Gabo. Dios lo tenga en su gloria… y les dé pronta resignación a Tony y su familia. Les abrazo y les envío mi más sentido pésame. Q.E.P.D. Gabo… un abrazo hasta el cielo”.

Tras la partida de su compañero, la acriz estuvo muy triste. “No tienen idea, lo peor que me ha pasado en toda mi vida hasta este momento, y lo mejor también, porque él no se ha ido, él sigue estando conmigo. Los dos hicimos una promesa de que tanto él como yo, el día que nos fuéramos, estaríamos juntos. Entonces él ha estado conmigo, estoy tranquila”, declaró.