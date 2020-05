Fuerte reclamo a la Corte de Colegios de Abogados Locales 05 de mayo de 2020 Redacción Por "Otras actividades funcionan casi en plenitud. ¿La justicia por qué no?" plantearon en un nuevo comunicado los cinco colegios de Abogados de la Provincia en el que endurecen el reclamo a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia para que amplíe la función de todos los juzgados.

A pesar de la seguidilla de notas enviadas al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, Rafael Gutiérrez, para que flexibilice el funcionamiento de los juzgados santafesinos, los Colegios de Abogados de Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista no han tenido la respuesta esperada y por tanto la paciencia parece tener un límite. En este marco se entiende un nuevo planteo que, ya sin cortesías, clama por "la ampliación de las funciones en todos los juzgados, con el consiguiente incremento de los trámites que podrían realizarse".

Las entidades que agrupan a los profesionales del derecho lamentan que pese a la insistencia no hay avances. "El 24 de abril, los Cinco Colegios de Abogados de la Provincia de Santa Fe, presentamos un pedido, con propuestas concretas para retornar, de manera gradual, a la actividad judicial. Dicho requerimiento, fue precedido por otros tantos formulados en medio de este contexto. Ante la falta de respuestas del Alto Tribunal volvimos a insistir el jueves 30/04", señala con detalles para dejar en evidencia la falta de respuestas de la Corte.

"Si no fuera por la pujanza de los Colegios y sus matriculados/as, difícilmente se hubiera modificado el esquema inicial del receso administrativo. Con la metodología de presentación de escritos por correo electrónico, dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y la habilitación de otras herramientas informáticas, se redujo sustancialmente la presencia de profesionales en los edificios del Poder Judicial", subrayan los Colegios para destacar el único logro conseguido desde que rige el aislamiento obligatorio.

"Requerimos la ampliación de las funciones en todos los juzgados, con el consiguiente incremento de los trámites que podrían realizarse. Motivaba tal petición la necesidad de ir retomando, de forma paulatina y escalonada, a la normalidad, puesto que, amén de las cuestiones que podrían resolverse sin inconvenientes durante este lapso, una vez levantado el aislamiento obligatorio, los tribunales se encontrarían colapsados nuevamente con numerosas presentaciones. Todo ello, sin mengua alguna de las medidas de higiene y seguridad personal", sostienen los colegios, entre ellos el de Rafaela que preside Enrique Soffietti.

Asimismo, consideran que "teniendo en cuenta que otras actividades y profesiones se encuentran funcionando en plenitud y con atención al público (ej: supermercados, farmacias, ferreterías, gomerías, hospitales, sanatorios, consultorios médicos y odontológicos, etc), sin que ello haya generado un aumento en los contagios, resulta preocupante que un servicio esencial del Estado, como es la justicia, se encuentre reducido en su mínima expresión".

Para los colegios, "cuando se trata de una función sostenida por el gran esfuerzo de la comunidad a partir del pago de impuestos, es imprescindible estar a la altura de una misión tan augusta como impartir justicia, procurando no escudarse en privilegios". En este contexto, advierten que llamativamente "otras reparticiones del Estado han adoptado medidas que, sin apartarse del aislamiento preventivo, permiten continuar prestando tareas en condiciones óptimas y eficientes" mientras que la justicia no lo hace. "Entonces bien, si a esta altura de los acontecimientos, dejamos las cosas en un “statu quo”, nos preguntamos: ¿la justicia santafesina recobrará vigor recién cuando se descubra la vacuna contra el covid 19?" agrega con tono sarcástico. "¿Y en el mientras tanto, qué? Postergados los reconocimientos de los elementales derechos de la ciudadanía; privados los/as profesionales de la abogacía del ejercicio de su trabajo, se degrada uno de los preceptos más trascendentes del preámbulo nacional, cual es de afianzar la justicia" dispara con fuerza un nuevo planteo corrosivo.

Sin anestesia, los doctores colegiados de Santa Fe remarcan que "la situación extraordinaria que estamos atravesando, requiere respuestas de idéntica índole y grandezas en las conductas de los servidores públicos, tendientes a mejorar las circunstancias, en vez de agravarlas; escapar de la comodidad, sin prejuicios ni erráticos enfados sectoriales, permitirá construir una nueva era, sobre la base de la confianza mutua".

Por último, expresa que "Colegios de Abogados y Poder Judicial debemos transitar en unidad, en pos de iguales fines, encomendando al Ejecutivo Provincial para que también acompañe una mayor apertura del servicio. Si aguardamos pasivamente el futuro, sin trabajar fuertemente para crearlo, en medio de la crisis que nos rodea, contra esa crisis y sin dudas, por la misma crisis, difícilmente podamos salir inmunes de este infortunio que nos golpea".

La nota lleva la firma, además de Enrique Soffietti por el Colegio de Abogados de Rafaela, de Andrés Abramovich (presidente Colegio de Abogados de Santa Fe), Carlos Gustavo Ensinck (Colegio de Abogados de Rosario), Alberto Oscar Turcato (Colegio de Abogados Venado Tuerto) y Julio César Pagano (Colegio de Abogados de Reconquista).