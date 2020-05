Su compromiso frente al aislamiento obligatorio Información General 05 de mayo de 2020 Redacción Por Frente a la problemática del aislamiento y suspensión de las actividades académicas presenciales, consultamos al Decano de UTN Regional Rafaela Ing. Oscar David sobre las acciones realizadas.

FOTO UTN// AISLAMIENTO OBLIGATORIO// Amplio detalle sobre lo actuado por la casa de estudios superiores de nuestra ciudad.

Desde que se dispuso el aislamiento obligatorio determinado por el Poder Ejecutivo Nacional, todo el sistema universitario argentino ha tenido que adaptarse a esta prolongada cuarentena a raíz de la COVID-19.

Por ello, la Facultad Regional Rafaela se adecuó a las medidas establecidas y a las resoluciones de UTN a nivel nacional, suspendiendo las clases presenciales y ajustando su funcionamiento a las nuevas y extraordinarias condiciones.

Desde cada una de las Secretarías, se implementaron una serie de medidas para poder sostener las actividades que se venían realizando, de tal manera de continuar en todo lo posible dando soporte a las distintas necesidades de la gestión.

También se dispuso un protocolo de atención de la obra social DASUTeN, dándose a conocer a los afiliados la operatoria en estos tiempos de pandemia, flexibilizándose la operatoria habitual para evitar el movimiento de los afiliados.

Asimismo, se establecieron canales de comunicación por medio de las redes sociales, y la web de la FRRa para mantener informado a toda la comunidad universitaria.

En este contexto, se han mantenido reuniones periódicas en formato virtual con el grupo de gestión y los directores de áreas, para aportar ideas que posibiliten mejorar de manera continua el funcionamiento institucional y administrativo de la Regional.



ENCUENTRO VIRTUAL DEL CONSEJO DIRECTIVO

El pasado lunes se convocó a una reunión informativa al Consejo Directivo de la Regional. Durante la misma, se informó a los consejeros de la situación institucional de la UTN, y se comentaron las acciones que se están llevando adelante en toda la universidad y en particular en nuestra unidad académica.

Consideramos que la consulta permanente a los consejeros y el aporte de ideas para lograr acuerdos nos permiten seguir avanzando en las decisiones tomadas hasta el momento. El Decano, Ing. Oscar David se mantiene en permanente contacto con el Rector y otros colegas de todo el país. Es una manera de ir evaluando semana a semana cómo evoluciona la situación, en concordancia con decisiones que va tomando el Poder Ejecutivo Nacional y atentos a la responsabilidad que tenemos como institución educativa.



ACTIVIDAD ACADÉMICA

El Sec. Académico Ing. Eduardo Duelli comentó que desde el 16 de marzo se tomó la decisión de continuar con la actividad académica en forma virtual. Con un gran esfuerzo y muy buena predisposición de todo el plantel docente, se ha logrado mantener el vínculo con nuestros alumnos tratando de desarrollar los contenidos de las asignaturas del primer cuatrimestre.

Este evento tomó a todos por sorpresa y han tenido que reformularse las propuestas pedagógicas. Pero la adecuación fue puesta en marcha y en menos de una semana todas las cátedras estaban trabajando en forma virtual por medio de alguna de las herramientas disponibles.

Es importante destacar que UTN desde hace años viene generando cursos de capacitación en nuevas tecnologías y desde hace más de una década dispone de un Campus Virtual (sobre plataforma Moodle) para dar soporte a la educación a distancia, tanto en carreras de grado como de posgrado. Desde los primeros días de este aislamiento social, se fueron generando instructivos para el manejo de herramientas para Video Conferencias, utilización de campus virtual, y otras alternativas disponibles.

La universidad adquirió paquetes de cuentas profesionales de Zoom distribuyendo a cada regional y carrera las mismas, pasando de 900 estudiantes utilizando esta aplicación a 55.000 alumnos que se vinculan diariamente con sus docentes por medio de esta tecnología. Recientemente, migró todo su campus virtual a la nube para tener una mejor performance en su utilización. Dicho campus actualmente está siendo utilizado para el dictado y evaluación de asignaturas. Además de las alternativas institucionales disponibles, los docentes han incursionado en otras aplicaciones como (como Jitsi, Classroom, Teams, etc)



EXÁMENES

Es de destacar el compromiso y responsabilidad de los directores de departamento y coordinadores de tecnicaturas de nuestra regional desde el comienzo de esta inédita situación.

Semanalmente se vienen realizando reuniones virtuales para realizar el seguimiento del desarrollo de las actividades académicas y lograr los consensos de tal manera de minimizar el impacto en nuestros alumnos. Los resultados obtenidos son muy positivos y podemos informar que se están realizando parciales en formato virtual por medio de diferentes formatos y herramientas.

Además, se están relevando las asignaturas que por sus características permitan ser evaluadas virtualmente para poder habilitar los exámenes de la próxima fecha.

Como caso inédito, se ha realizado una defensa de tesis en la Maestría de Desarrollo Territorial en formato 100% virtual y están confirmados varios proyectos finales de carrera que serán presentados en este formato.

Nos estamos adaptando a estos nuevos desafíos que nos impone la situación sanitaria, la función de la UTN Rafaela siempre ha sido dar respuestas a las necesidades del territorio, y para eso está trabajando toda la comunidad educativa.



ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

Por su parte, el responsable de la Secretaría de Extensión, Ing. Orlando Thailinger se refirió a la continuidad del vínculo con los estudiantes del bachillerato para adultos en la modalidad virtual. De esta manera, se plantearon actividades de trabajo y acompañamiento virtual hasta tanto se restablezca la posibilidad de cursado presencial.

También destacó la adecuación del gabinete de idioma de UTN, que sigue prestando servicios a la comunidad, sin interrumpir la capacitación en idiomas y adaptándola al nuevo formato. Esto reafirma el compromiso de que las actividades de extensión se continúen prestando.

Asimismo, se está redactando un protocolo de trabajo para cuando se retorne la actividad presencial, ya que se deberá tomar todos los recaudos necesarios para proteger al personal docente, nodocente y a nuestros alumnos.



MAESTRÍA EN DESARROLLO TERRITORIAL

Por último, el director de la Maestría en Desarrollo Territorial de UTN, el Dr. Pablo Costamagna, comentó que, en el caso del posgrado, se definieron estrategias pedagógicas alternativas para poder seguir intercambiando saberes con alumnos y alumnas de la 5ta cohorte del posgrado, e incluso para llevar adelante las defensas de tesis que ya se encontraban previstas.

En el marco de los acompañamientos que se venían realizando al sector público, se facilitaron reuniones del Consejo Consultivo Social de la Municipalidad de Rafaela.

Además, se organizó un encuentro virtual entre expertos/as vinculados al DT, como Francisco Alburquerque, Miren Larrea, Carlo Ferraro y Enrique Gallicchio, con el Intendente de la ciudad, Luis Castellano y parte de su equipo de trabajo. El objetivo radica en pensar cuáles serán los nuevos escenarios para los gobiernos locales y otros actores territoriales.

En esta línea, además, se encuentra en pleno desarrollo un Observatorio de experiencias territoriales para el abordaje del COVID 19. Continuando con los compromisos asumidos, se trabaja intensamente en espacios de facilitación con las comunidades de Ramona y San Vicente; se llevan adelante propuestas de formación virtual con integrantes de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Arraigo del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe, además de la sistematización de procesos que se vieron interrumpidos por la cuarentena.



COMPROMISO ACTIVO

Desde UTN FRRa, queremos destacar que por medio del Laboratorio de Impresión 3D, se comenzó a colaborar con la iniciativa de impresión de soportes para máscaras de utilización sanitaria, sumándose a esta importante cruzada que se está realizando a nivel nacional.

Además se mantuvieron reuniones con los gremios que tienen representación en la regional, ADUT y FAGDUT. Ambos representantes, se han manifestado en colaborar con las autoridades para aportar soluciones en estos críticos momentos, por medio de capacitaciones on line, o con el aporte de tiendas virtuales para la compra de equipos notebook aplicados al dictado de asignaturas.