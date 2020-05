Jaguares y Los Pumas siguen con la misma competencia Deportes 05 de mayo de 2020 Redacción Por La SANZAAR determinará el formato una vez que la Pandemia del coronavirus permita reestructurarla

FOTO ARCHIVO NA TRANQUILIDAD./ En uno u otro equipo, Mayco Vivas y sus compañeros tendrán la posibilidad de seguir enfrentando a grandes rivales.

BUENOS AIRES, 5 (NA) - El Súper Rugby mantendrá su estructura competitiva de 14 equipos, mientras que el Rugby Championship tendrá a los mismos cuatro países, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia y Argentina (Los Pumas), aunque la forma de competencia se definirá una vez que la pandemia de coronavirus permita reestructurarla. A través de un comunicado publicado en la página de Jaguares, la franquicia de la UAR en el Súper Rugby, la SANZAAR aclaró que "cualquier cambio en la estructura del Super Rugby para este año y en el futuro, están siendo actualmente analizados en detalle por todas las uniones integrantes".

"Todos están comprometidos en los acuerdos conjuntos realizados hasta 2030 y una vez que todos los interesados tomen alguna decisión, será comunicado por el Exco de SANZAAR", agregó.

La entidad aclaró que una vez que el Covid-19 lo permita se podrá reestructurar la competencia "con un fuerte enfoque interno en cada territorio, dadas las restricciones de viajes, fronteras y decisiones de cada gobierno" que se deberá cumplir. La entidad comentó que dará a conocer la manera en que se disputarán las competencias, dado que los derechos televisivos ya fueron vendidos a las empresas comercializadoras.

El formato que ya está vendido para el 2021 consta de un torneo de Super Rugby de 14 equipos y el Rugby Championship de cuatro, e indicaron que "cuando sea necesario realizar algún cambio en estas competencias, como consecuencia de los efectos continuos de la pandemia de COVID-19, estos serán decididos por el Exco de SANZAAR".

El CEO de SANZAAR, Andy Marinos indicó: "Habiendo dialogado con los miembros del Exco de SANZAAR, puedo confirmar que ninguno de los modelos o estructuras sugeridos que se han comentado recientemente, como los formatos independientes Trans-Tasman, han sido acordados por ninguna de las uniones integrantes de SANZAAR de forma individual o colectiva. Todos estos informes son meramente especulativos y no hay base para ellos". "Esto no quiere decir que no tengamos discusiones acerca de lo que puede suceder si las restricciones de COVID-19 continúan más allá de 2020. Actualmente estamos analizando en detalle varios formatos de competencia, pero cualquier formato acordado incluirá equipos de las cuatro uniones integrantes de SANZAAR", agregó.

Una de las cuestiones que están analizando es las "diversas restricciones gubernamentales", y comentó que "si las hay el próximo año, incluidos los viajes internacionales, aún no se ha establecido una fecha sobre cuándo se tomará una decisión para el 2021 y los años posteriores".