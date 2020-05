“Junto a Vos”, programa radial de la Escuela San José de Calasanz Región 05 de mayo de 2020 Redacción Por Impulsado por el docente del establecimiento, Hernán Ardiles, desde la radio escolar se lleva adelante un espacio que significa un recurso de enseñanza.

RAMONA.- Con inocultable satisfacción desde la Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada Nº 3023 puso énfasis en señalar un proyecto que están llevando adelante con gran efectividad.

En tal sentido hicieron saber que en estos tiempos de aislamiento en los que los estudiantes no pueden concurrir a los edificios escolares; los docentes buscan alternativas de cercanía con sus estudiantes y es así como surgen proyectos

En este marco, la escuela secundaria de esta localidad EESOPI N° 3023 “San José de Calasanz “, comenzó a

realizar un programa de radio denominado “Junto a Vos”; un proyecto de carácter formativo y social que pretende ser un recurso más para la enseñanza. Quien está a cargo del proyecto, el profesor Hernán Ardiles, comentó que “también pudimos conjugar la Educación a las Redes Sociales, a través de un vídeo en vivo por el Facebook de la radio, para todos aquellos estudiantes y familias que no tienen alcance a la frecuencia radial”.

El proyecto busca garantizar el derecho a la educación y la llegada de la escuela a todos los adolescentes ramonenses y de las localidades vecinas, que forman parte de la única escuela secundaria de la localidad.

En palabras de Paulo Freire: “Enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las condiciones para su propia producción o construcción”.