Trullet: "No se puede sostener un plantel para entrenar solamente" Deportes 05 de mayo de 2020 Redacción Por El técnico de la BH se refirió al futuro incierto con la paralización del fútbol por el coronavirus. Si el torneo se reanuda en septiembre, es complicado aventurar cómo estarán los planteles y se mostró disconforme en caso que se empiece de cero con los 98 clasificados.

Ver galería 1 / 2 - FOTO ARCHIVO ULTIMO PARTIDO./ Carlos Trullet en el triunfo ante San Jorge del 15 de marzo. LAMENTO./ "Las conclusiones venían siendo positivas, íbamos bien encaminados", afirmó.

(D.G.). El fútbol no escapa a la crisis general y en el interior del país, a nivel amateur, mucho más. La Pandemia del Coronavirus interrumpió el 15 de marzo todas las actividades y desde ese momento la pelota ya no rodó, ni siquiera en los entrenamientos.

Refiriéndonos al Regional Amateur, pasaron más de 40 días para que surgieran algunas definiciones desde el Consejo Federal. En la misma línea que AFA, decidió cancelar lo que se había jugado y retomar a mediados de septiembre, si el Gobierno nacional lo autoriza. Por eso fue un buen momento para tener la palabra de Carlos Trullet, un entrenador que hoy pasa las horas de cuarentena abocado mucho más a quehaceres domésticos (como gran parte de los argentinos) que a los relacionados al fútbol y a Ben Hur, puntualmente, el equipo que dirige y cerró el último partido con un triunfo ante San Jorge por 3 a 0, hace hoy exactamente 51 días.

"La cuarentena la paso sin problemas. Tengo una quinta en Roca que hace 50 días no puedo ir, pero hay gente que la está pasando mucho peor. Dentro de todo soy un tipo casero, y siempre estoy haciendo cosas, pinto, trabajo en el patio, doy vuelta la casa cada tanto (sonriendo), cocino. La verdad que no la paso mal. Sufro más por la gente con chicos que tienen que estar encerrados, o en casos hasta con ausencia de alimentos, y estando alertas porque no sabés cuándo va a terminar esto", analizó este presente de #quedateencasa el DT benhurense.

- ¿Qué contactos tuviste últimamente con el resto del cuerpo técnico y el plantel?

- Con los muchachos del cuerpo técnico tenemos el grupo de whatssap y casi todos los días charlamos algunas cositas. Con los jugadores hicimos los otros días una video conferencia por zoom. Primero con un grupo y luego con otro. Tratamos de estar al tanto de cómo están, hay casos que se los nota un tanto molestos porque cobraron hasta el 15 de marzo, que fue el último partido. Esta crisis provoca esta sensación de jugadores fastidiosos, pero a la vez con comprensión porque los clubes no tienen recursos. Es una situación que ha complicado a casi todos, y entonces se generan este tipo de rispideces.

- ¿Qué te pareció la decisión que tomó el Consejo Federal en cuanto a la resolución del torneo?

- No me parece muy correcto, ni sensato. Los 98 equipos si seguíamos teniendo continuidad en tres meses se terminaba. Por eso no me parece atinado que si se juega de septiembre a diciembre, se quiera cambiar la forma de disputarlo. Quizás algunos de esos clubes no quieran participar, pero de la zona nuestra seguro que todos. Y en ese caso tanto Ben Hur como Brown de San Vicente estarían regalando un triunfo.

A no ser que hagan un campeonato que convoque a 10 equipos y se haría distinto. Pero si va a hacer igual sería perjudicial para nosotros.

- ¿Te quedó un gusto amargo por la suspensión luego de un momento favorable del equipo cuando se detuvo el campeonato?

- Nosotros veníamos bien, con un buen triunfo en el último partido ante San Jorge. No se arma un buen equipo de un día para otro. Se iba evolucionando, a veces hay expectativas que en plena competencia las vas consolidando. Las conclusiones venían siendo positivas, íbamos bien encaminados. No sé hasta donde íbamos a llegar, lógicamente te fastidia, pero hay causas mayores.

- ¿Y a futuro cuál sería la idea en Ben Hur respecto al plantel?

- Estoy esperando una comunicación con el presidente, para ver lo que piensa. Sé que tenían una reunión para definir, pero en cuanto al futuro es muy incierto el panorama. Si el infectólogo López (uno de los asesores del presidente de la Nación) tiene razón, se podría jugar recién en diciembre. Entonces habría que pensar en un campeonato para el año que viene.

La situación de los clubes, para Ben Hur o cualquier otro, es comprensible en el sentido que no se puede sostener un plantel para que entrenen solamente. Inclusive ahora se ha perdido toda la parte física, ya que por más responsabilidad que tengas, no alcanza con abdominales y saltos.

Veo que hay mucho miedo en la parte política nacional de autorizar el fútbol en este año, además que en muchas cuestiones van aprendiendo sobre la marcha.

- Lo cierto es que muchos entrenadores y jugadores se verán afectados...

- Hay chicos que una entrada pequeña de dinero era la base, los que estudiaban, quienes recibían una beca, era una ayuda importante que dejan de tener. Nosotros teníamos casos de muchachos que vivían del fútbol. Ahora es como que te cortaran un brazo, es complicado pero a la vez no podés reclamar, pero siempre es importante tener una buena comunicación.