Un prestigioso jurista opinó sobre los ascensos Deportes 05 de mayo de 2020 Redacción Por Miguel Licht, titular del Tribunal Fiscal de la Nación, argumentó porqué deberían ascender San Martín y Atlanta

La AFA tomó la decisión de dar por finalizada la temporada 2019/20 a raíz de la pandemia de coronavirus que impidió la continuidad de las competencias. Además, dejó sin efecto los descensos, pero estableció que los ascensos deberán definirse en el campo de juego una vez que las condiciones sanitarias permitan el regreso a la actividad.

Ante esto, el titular del Tribunal Fiscal de la Nación, Miguel Licht, expuso una serie de argumentos amparados en la normativa FIFA y Conmebol por las cuales Atlanta y San Martín de Tucumán, los punteros de las Zonas A y B de la Primera Nacional hasta el parate, deberían obtener el ascenso a la Primera División.

“Tengo simpatías manifiestas por Atlanta, pero procuré dar una opinión como jurista. Este es un tema sumamente interesante para analizar desde el derecho”, dijo el juez Licht en una charla con Infobae. “Los estamentos de la FIFA y la Conmebol dicen con absoluta claridad: los ascensos y descensos se proclaman al finalizar la temporada. Si la AFA proclamó la finalización de la temporada por fuerza mayor, debió tomar una decisión sobre los ascensos, como hizo con los descensos. En cambio, lo que hizo fue poner a todos los equipos en igualdad de condiciones y con un marco absoluto de incertidumbre en relación al régimen de promoción de ascensos. Así, por ejemplo, los equipos que están haciendo buenas campañas deberían esforzarse en mantener los planteles y, en cambio, los que peor campaña hicieron podrían contratar nuevos jugadores en reemplazo de los que no tuvieron buenos rendimientos”, explicó.

Además indicó: “Pienso que el Comité Ejecutivo incurrió en un error involuntario como tantos otros que pueden tener los órganos que tienen que tomar decisiones. La intención es loable: un ascenso tiene que definirse en el campo de juego. Pero los principios, es sabido, son reglas dúctiles, es decir, son reglas derrotables o flexibles. En este caso, no están dadas las condiciones de justicia para que los torneos se definan en el terreno de juego porque el torneo está frustrado por una razón de fuerza mayor. La AFA dio cuenta de que no puede seguir el torneo inconcluso: ni con las nueve fechas que restan del torneo, ni tampoco lo hizo con la Copa de la Superliga, ni con ninguna categoría del ascenso. Bien entendió que el torneo debía concluirse. Entonces lo que podía legítimamente la AFA resolver es: 1) declarar desierto los ascensos por considerar que no había mérito deportivo; 2) declarar los ascensos en función del mérito deportivo alcanzado hasta el momento.

"Hay razones objetivas para considerar que Atlanta y San Martín de Tucumán tienen más mérito deportivo que el resto por cuanto terminaron primeros al finalizar la primera rueda y, además, mantuvieron esa posición de privilegio cuando transcurrió más del 70% de la temporada. En el reglamento del automovilismo cuando una carrera lleva disputada más de dos terceras partes se proclama ganador al que lleva la delantera si se suspende por fuerza mayor”.

Según Licht, la AFA podría apoyarse en un antecedente no tan lejano: “En Chile pasó una situación análoga el año pasado. Por el estado de sitio decretado por el gobierno se suspendieron los torneos, y se suspendieron los ascensos y descensos. El puntero de la tabla de la segunda división fue a la justicia ordinaria de Santiago de Chile y obtuvo una medida cautelar para que se suspenda los efectos de esa decisión. Lo que motivó que la asociación chilena de fútbol revirtiera esa decisión y proclamara campeón a Wanderers”.

“Yo pienso que el Comité Ejecutivo de la AFA quiere hacer lo mejor para el fútbol y actuará de buena fe cuando se le plantee los argumentos conducentes y justos. No tengo dudas de que cuando Atlanta y San Martín de Tucumán hagan sus presentaciones, el Comité Ejecutivo reconsiderará su decisión y tomará otra conforme a derecho. Eso lo fortalecerá como institución. Espero que ambos clubes tengan su merecido reconocimiento por el bien del fútbol y el prestigio de la AFA”, concluyó.