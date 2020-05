Participación en reunión del Comando Unificado Locales 05 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El presidente del Concejo, el radical Germán Bottero, participó este lunes de un nuevo encuentro del Comando Unificado, en donde señaló que “lo que se está planteando en ese espacio ya sale de la lógica de la cuarentena, respecto de los que venían del exterior; algunos varados pueden estar llegando pero ya son muy pocos y hoy lo que va a empezar a surgir a partir de no tener nuevos casos de Covid-19, es circulación ciudadana interna”. “Hoy se habló de cómo vamos a controlar esa circulación de personas que vayan a áreas donde haya circulación comunitaria del virus, estamos hablando de Capital federal, Córdoba, Chaco, Rosario. El tema es cómo manejar esa relación, se se podrán sostener controles más estrictos en los ingresos a la ciudad, no sólo para el que ingresa, sino también para el que sale”, dijo Bottero.

El presidente del Concejo mencionó que se evaluó cómo van a ser los posibles procedimientos, si los rafaelinos que vayan a alguno de estos lugares deberán informar la fecha en que se van y del regreso y si cuando esas personas vuelvan a la ciudad después de haber estado en algún lugar con circulación comunitaria, deberán someterse a un protocolo.

“Todavía todo esto no está muy claro, si se les va a hacer algún hisopado cuando vuelvan a la ciudad, un seguimiento o se les va a solicitar que por prevención cursen por 48 o 72 horas un aislamiento voluntario. Insisto a todo esto hay que darle forma para que el intendente formule un nuevo Decreto”, precisó Bottero.