El Gobierno recibió un fuerte respaldo de empresarios y gremialistas por la deuda Nacionales 05 de mayo de 2020 Redacción Por El Presidente agradeció el apoyo de la CGT y de cámaras del agro, la construcción, finanzas y la industria por la renegociación con acreedores, aunque escuchó reclamos por la cuarentena.

FOTO NA CON DISTANCIA SOCIAL. El Presidente junto a los dirigentes de distintas entidades.

BUENOS AIRES, 5 (NA).- El presidente Alberto Fernández recibió ayer un "fuerte respaldo" de empresarios y gremialistas a la propuesta de renegociación de deuda formulada por el Estado nacional a bonistas internacionales, el mismo día en que un grupo de acreedores rechazó la oferta.

"Estamos buscando una solución para siempre, que dure, y que no nos postergue más, que no nos haga retroceder", señaló Fernández respecto de la propuesta argentina de renegociación de la deuda, en una reunión que encabezó en la residencia de Olivos.

Según indicó Presidencia en un comunicado, el jefe de Estado "agradeció el apoyo" a los empresarios y trabajadores, y resaltó: "Esta mesa demuestra la vocación de estar juntos". "Tenemos que tomar las enseñanzas que este tiempo nos ha dado, sobre todo la de tirar para el mismo lado", indicó el Presidente.

Por su parte, el ministro de Economía, Martín Guzmán, destacó la "importancia" de estar "juntos en este momento delicado", y afirmó que "el apoyo de empresarios y trabajadores vale hoy y va a valer en la historia". "Buscamos una resolución ordenada a una crisis de deuda insostenible", manifestó Guzmán.

Tras el encuentro, de más de dos horas, el secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, afirmó que "todos" avalaron "la realidad de la renegociación" de la deuda, y se comprometieron a "tratar de sacar a la Argentina adelante con un crecimiento sostenido". "El Presidente tuvo una visión muy optimista de la posibilidad de que la Argentina se puede recuperar y que hay que revalorizar un montón de cuestiones, como son el Estado, la producción y el trabajo", señaló Rodríguez.

En tanto, el Gobierno comunicó que los empresarios dijeron estar "en el mismo barco", por lo que necesitan "un escenario de previsibilidad" y que se produzca el acuerdo con los bonistas para "crecer". "Tenemos un gobierno que habla de industria y de trabajo, vamos a acompañar ciegamente al Gobierno nacional", explicaron los empresarios, según el comunicado oficial.

Asimismo, los referentes de la CGT destacaron que acompañan "la premisa de no someter a la sociedad para sostener la deuda".



GRUPO DE LOS 6

El influyente Grupo de los 6, que reúne a entidades del agro, la industria, las finanzas y la construcción, respaldó anoche la estrategia de renegociación de la deuda encarada por el Gobierno y destacó la necesidad de lograr un acuerdo "de largo plazo" que permita reactivar la economía.

Tras el encuentro que las cámaras tuvieron con el presidente Alberto Fernández, integrantes del gabinete nacional, la CGT y otros dirigentes sindicales en la residencia de Olivos, el G-6 emitió un comunicado donde destacó el carácter del encuentro.

La cámara está integrada por la Asociación de Bancos Argentinos, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina.

En el comunicado, los dirigentes expresaron el "apoyo a la estrategia de reestructuración para lograr un acuerdo viable y sostenible en el tiempo". "Alcanzar una solución a la deuda externa permitirá generar un escenario de previsibilidad macroeconómica que promueva la inversión privada y la creación de empleo. Al respecto, se coincidió en que recuperar el flujo de financiamiento internacional a tasas competitivas será clave para desplegar el potencial de la inversión productiva en todo el país", añadieron.

Destacaron también la necesidad de que "la estrategia de renegociación tenga como perspectiva principal un panorama de largo plazo para que el cumplimiento de las obligaciones sea compatible con el crecimiento económico, la creación de empleo y la generación de divisas por exportaciones".

"Una de las coincidencias centrales del encuentro fue la importancia de que la problemática de la deuda externa sea concebida como una política de Estado que trascienda los diferentes gobiernos", remarcaron.

Miguel Acevedo, titular de la UIA, señaló: "Estamos en el mismo barco, somos la misma Argentina por suerte y hay algo histórico que paso la semana pasada; realmente el acuerdo al que hemos llegado con la CGT".

"Hay posibilidades de producción una vez que salgamos de esta pandemia, eso se puede hacer y más cuando tenemos confianza entre nosotros. Este acuerdo también es para todos, al comercio, a todos le va a hacer bien y vamos a poder preservar empleo", añadió.

Adelmo Gabbi, de la Bolsa de Comercio, manifestó: "Lo que hizo el Ministerio de Economía en los últimos 45 días por el mercado de capitales no lo ha hecho nadie en la historia argentina. Vamos a acompañar ciegamente la postura del gobierno nacional".

Sobre la propuesta de pago, dijo: "Es correcta y sostenible" y consideró que "todos tenemos que poner de cada uno de nosotros lo mejor posible".

Daniel Pellegrina, de la Sociedad Rural, expresó: "Se nos abre territorio de oportunidades para la Argentina y el sector que integro" y añadió que resulta "fundamental para el dialogo que se genere el Consejo económico y social para el largo plazo".

"La salida no va a ser fácil en el mundo y en la Argentina tampoco", advirtió y sobre la renegociación de la deuda señaló que "hay que solucionar integralmente el tema y terminar con la inflación porque no podemos seguir sin moneda".

Jorge Di Fiori, presidente de la Cámara de Comercio, afirmó:

"Estamos acompañando las políticas que lleva adelante el gobierno en materia de lograr superar el virus y nos encuentra en momento de gran debilidad interna producto de errores cometidos últimas décadas".