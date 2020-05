Grupos de bonistas rechazaron en conjunto la oferta argentina

BUENOS AIRES, 5 (NA).- Los tres grupos de bonistas que concentran casi la mitad de los bonos que el Gobierno busca reestructurar anunciaron oficialmente ayer su rechazo a la oferta argentina, aunque aseguraron estar "preparados" para negociar con las autoridades.

Los bonistas emitieron este lunes un comunicado para fijar posición, a sólo cuatro días del vencimiento del plazo que fijó el ministro de Economía, Martín Guzmán, para que los tenedores de títulos públicos emitidos bajo legislación extranjera, dedican si aceptan la propuesta oficial.

Esas tres agrupaciones de bonistas son el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos, el Comité de Acreedores de la Argentina y el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de Cambio de la Argentina.

Según el texto que distribuyeron, esos grupos representan colectivamente "un amplio y diverso espectro de tenedores de bonos soberanos de Argentina".

Además, recordaron que cada grupo ya ha rechazado públicamente los términos comerciales propuestos por la Argentina para la reestructuración de su deuda externa.

"Cada uno de los tres grupos de tenedores de bonos y las instituciones que representan, junto con varios otros inversores, desean reiterar y dejar en claro que no pueden respaldar la oferta de intercambio recientemente anunciada por la República, y no entregarán sus bonos en dicha oferta, porque, entre otras razones, los términos requieren que los tenedores de bonos argentinos sufran pérdidas desproporcionadas que no son justificadas ni necesarias", advirtieron.

Sin embargo, indicaron que cada uno de los tres grupos "está preparado para discutir constructivamente con la Argentina cuando su Gobierno esté listo para hacerlo, con el objetivo común de encontrar una solución viable a los desafíos financieros actuales de la República".

Este lunes, Guzmán insistió con que la Argentina está haciendo todo el esfuerzo para cumplir en materia de deuda con la oferta que propuso y señaló que el país no le está pidiendo a los acreedores que pierdan dinero, sino "que ganen menos".

También, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ratificó la oferta que presentó el Gobierno: "es de buena fe, es responsable y de nada sirve hacer una propuesta sobre la base de una ilusión", resaltó.



REACCION DEL GOBIERNO

El Gobierno aseguró ayer estar "decepcionado" por el rechazo de tres grupos de bonistas a la oferta de reestructuración de deuda que hizo la Argentina y exhortó a los acreedores a "presentar una propuesta específica", aunque aclaró que el país "no puede pagar más".

La respuesta forma parte de un comunicado difundido por el Ministerio de Economía, luego de que trascendiera el rechazo a la renegociación de gran parte de los acreedores. "Tenemos la esperanza de que nuestros acreedores reconozcan que, especialmente a raíz de la crisis del COVID-19, Argentina no puede pagar más", sostuvo la declaración oficial de la cartera a cargo de Martín Guzmán.

Según la comunicación: "El Gobierno de Argentina ha revisado y está decepcionado con la declaración del día de hoy por parte de tres grupos de acreedores". A menos de tres días del cierre de la oferta, el Ministerio aseguró que "mucho puede cambiar en el transcurso de una semana", dejando abierta la posibilidad de seguir negociando la propuesta.

El Gobierno salió así al cruce de los inversores enrolados en el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos, el Comité de Acreedores de la Argentina y el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de Cambio de la Argentina, que anunciaron su rechazo a la oferta.

Pese a ello, en el comunicado, el Gobierno no cerró las puertas de la negociación y señaló estar "dispuesto a escuchar y tratar de encontrar un denominador común".

Aunque la declaración oficial advierte que "cualquier propuesta debe pasar primero la prueba del sentido común".

En otro párrafo, el Gobierno recordó a los tenedores de títulos que se ha "publicado nuestro análisis de sostenibilidad de la deuda y se encuentra alineado con el del Fondo Monetario Internacional".

"Si los tenedores de bonos tienen un enfoque diferente que se adecue a esas limitaciones, deberían presentar una propuesta específica", agregó.

Este viernes vence el plazo presentado en la propuesta de reestructuración para concretar el acuerdo, pero podría extenderse hasta el 22 de mayo, la fecha del vencimiento del bono Global.

Como ese título está incluido en la reestructuración y el Gobierno postergó su pago por 30 días, puede aprovechar ese período para tratar de llegar a un acuerdo con los tenedores de títulos.

La oferta presentada a los fondos propone una renegociación de títulos por más de 66.000 millones de dólares, con quita en los intereses y el capital, más tres años de gracia para iniciar los pagos de la deuda.