BUENOS AIRES, 5 (NA).- El jefe de Gabinete Santiago Cafiero adelantó ayer que "el coronavirus va a modificar" la vida de los argentinos "durante todo el año" y remarcó que, aunque se relaje la cuarentena, seguirán las medidas de distanciamiento social y las prevenciones para evitar grandes aglomeraciones.

"Independientemente de la cuarentena, el coronavirus va a modificar durante todo el año nuestra vida. Vamos a continuar con distanciamiento, vamos a continuar evitando grandes aglomeraciones, usando el tapabocas y el alcohol en gel. Esto será así hasta que tengamos mucha certeza de que el virus se ha ido", remarcó Cafiero.

"Si venimos bien con la cantidad de días en que se duplican los casos de coronavirus, vamos a poder seguir reanudando actividades y por ahí seguir en la misma línea que estamos ahora, que es que cada provincia empiece a reanudar actividades siempre con protocolos de salud y siendo fiscalizadas desde el gobierno nacional", consideró.

En diálogo con Radio 10, el jefe de Gabinete se refirió también al reclamo que encabeza la ex ministra de Seguridad y presidenta designada del PRO, Patricia Bullrich, para que los funcionarios de la administración pública se bajen los sueldos.

"No sé de qué trabaja Patricia Bullrich. Nosotros estamos trabajando fuertemente a destajo con todos los empleados públicos de la administración nacional para cuidarnos de una enfermedad que está amenazando al mundo.

Ni siquiera tenemos tiempo para contestarle", subrayó Cafiero.

Y agregó: "Nosotros estamos viendo cómo hacemos para que haya más respiradores, para que las empresas textiles se reconviertan y produzcan los insumos que nuestros médicos necesitan, cómo hacemos para ampliar nuestras ofertas de unidades de terapia intensiva, cómo hacemos para terminar las unidades de terapia intensiva. No tenemos mucho tiempo para contestar".

En cuanto a la salida de presos, Cafiero sostuvo: "La angustia de la gente es aprovechada con mucha mezquindad e irresponsabilidad por algún dirigente opositor. Tiene que quedar claro que el Poder Ejecutivo no puede ni debe detener ni meter preso ni liberar a nadie. No tiene esa facultad. No es real esto".