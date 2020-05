Castellano firmó el decreto para extremar cuidados de adultos mayores en geriátricos Locales 04 de mayo de 2020 Redacción Por El Decreto fue firmado este domingo y tendrá vigencia durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria.

FOTO PRENSA MUNICIPAL CASTELLANO. Al rubricar el decreto sobre medidas de prevención para geriátricos.

El intendente Luis Castellano firmó ayer el Decreto Municipal Nº 50.541 que tiene por finalidad extremar las medidas de cuidado de los adultos mayores que se encuentran en geriátricos, en el marco de la pandemia por el COVID-19. "En el caso particular de los establecimientos geriátricos, resulta necesario prever medidas específicas en atención a la mayor vulnerabilidad que presentan los adultos mayores como grupo de riesgo", afirma la norma en los considerandos.

La medida, que estará vigente durante todo el tiempo de la emergencia sanitaria, dispone en su artículo 1° que todos "los establecimientos geriátricos, hogares, centros de día y lugares en los cuales se preste el servicio de albergue, atención y cuidado permanente o temporario de adultos mayores en Rafaela, deberán observar estrictamente las medidas y recomendaciones de los protocolos que elabore y actualice el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, las disposiciones del Decreto municipal y las normas complementarias y/o modificatorias que se dicten en consecuencia".

Esta nueva normativa también prohíbe "las visitas y el ingreso a dichos establecimientos de toda persona ajena a la institución" y obliga a los titulares de estos lugares a "poner a disposición de los adultos mayores alojados, los dispositivos y medios tecnológicos necesarios para facilitar el contacto virtual con sus familiares y personas ajenas a la institución".

El Decreto también determina que los titulares deberán llevar un control diario de las personas que ingresen y egresen de la institución y suministrar tal información a la Municipalidad de Rafaela. Y en su artículo 5° aclara, que "la interpretación de las disposiciones del presente Decreto y de toda otra norma dictada en el marco de la Emergencia Sanitaria, será restrictiva y no se podrán interpretar por analogía". Al respecto, agrega que "toda duda en la interpretación y/o aplicación de las normas de la Emergencia Sanitaria, así como la posible colisión con normas que dicten los gobiernos provincial y nacional, se interpretará siempre en el sentido más favorable para la tutela de la salud pública".

Hace una semana, la directora provincial de Adultos Mayores, Lucía Billoud, explicó que "los protocolos que confeccionamos con el Ministerio de Salud consisten en tres partes: la higiene del establecimiento donde, al ingresar a la institución, debe haber un trapo de piso embebido en lavandina, para poder limpiarse el calzado; tiene que haber un sector destinado al cambiado de ropa y calzado del personal; y, para trabajar con los residentes, los empleados tienen que usar barbijos y guantes, además de preservar total higiene de las manos". Además, indicó que "debe asegurarse la desinfección total de los elementos altamente tocables, como los picaportes, puertas, mesas y sillas".

En declaraciones formuladas en el marco de inspecciones a geriátricos de la ciudad de Santa Fe junto al secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, la funcionaria recordó que “el personal de los geriátricos debe ingresar por un lugar distinto, cambiarse la ropa y colocarse la vestimenta de trabajo, controlarse la temperatura y, si presenta temperatura alta o alguno de los síntomas como tos, dolor de garganta o alguna cuestión aguda respiratoria, debe retirarse a su domicilio y llamar al 0800 555 6549, para activar el protocolo de salud”.

En ese marco, Billoud señaló respecto de los residentes: "Es muy importante medirles todos los días la temperatura; controlar que no compartan el mate y los cubiertos para la comida; que mantengan el distanciamiento físico durante las actividades; y que no estén todo el día mirando las noticias, porque eso puede generar sentimientos de miedo". También calificó como "muy importante" promover el contacto de los abuelos "con los familiares, que hablen por teléfono y que sigan realizando actividades físicas y lúdicas en el interior de la institución".

De igual modo, la directora provincial de Adultos Mayores enfatizó que "las visitas están prohibidas, la familia puede traerles regalos, compras y vestimenta, pero todos esos elementos deben ser previamente higienizados para dárselos al adulto mayor". Finalmente, Billoud les pidió a los familiares de los residentes "que se comuniquen con ellos para mantenerse en contacto, darles tranquilidad y demostrarles que es una situación transitoria, y que pronto van a poder volver a verse".