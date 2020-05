Abogados piden a la Corte "reactivar el servicio de justicia" Locales 04 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Los cinco colegios de Abogados de la Provincia de Santa Fe, entre ellos el de Rafaela, reiteraron el pedido a la Corte Suprema de Justicia para avanzar hacia una reactivación del servicio de justicia a la vez que se queja por la falta de respuestas del máximo tribunal a pedidos similares.

"Una vez más y ante la falta de respuestas a nuestros legítimos requerimientos, venimos a reiterar la impostergable necesidad de reactivar el servicio de justicia. De manera propositiva y siempre colaborativa, los Colegios de Abogados de la Provincia hemos formulado reiterados planteos tendientes a lograr una optimización del servicio de justicia", señala la misiva dirigida al titular de la Corte, Rafael Gutiérrez. "Desde el inicio de esta pandemia, hemos postulado la necesidad de conformar una comisión de trabajo para encontrar una respuesta acorde a las necesidades de la ciudadanía.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe no respondió nuestras peticiones en ninguna oportunidad", agrega a modo de reclamo.

Si bien los colegios destacan "la predisposición de funcionarios y empleados", también sostienen que "si no se habilita el trabajo de todos los juzgados, por vía electrónica o presencial, más la activación de canales de comunicación directos, resulta imposible lograr una mejora del servicio". "Asimismo, resulta imprescindible poner en marcha el sistema de notificaciones, para lograr dar continuidad a los procesos, con los debidos resguardos de higiene y seguridad personal", consigna la carta.

"En la actualidad funcionan pocos tribunales, con un horario de atención muy reducido (4 hs diarias), lo cual incrementa el problema. No encontramos razonabilidad en ello, puesto que, tal como venimos postulando desde los Colegios de Abogados de la provincia de Santa Fe, resulta primordial la ampliación de horas de trabajo, mediante la asignación de turnos rotativos para funcionarios y dependientes, lo cual permitiría un mejor funcionamiento", subraya el nuevo pedido.

La nota, que lleva la firma de los presidentes de los colegios, entre ellas la de Enrique Soffietti, titular de la entidad que nuclea a los abogados de Rafaela y la región, señala que "sin mengua de las medidas indispensables para cuidar la salud, con atención al público sólo en caso de urgencia y necesidad, creemos fervientemente, que debe reactivarse el servicio de justicia –hoy reducido a su máxima expresión- puesto que resulta esencial la tutela efectiva de los derechos elementales de la comunidad santafesina".



El mismo día en que los Colegios de Abogados pidieron nuevamente reactivar el servicio de justicia en los tribunales provinciales, la Corte Suprema de Santa Fe informó que el jueves pasado se firmaron las primeras 24 resoluciones judiciales que revisten la entidad jurídica de sentencias jurisdiccionales de los ministros que integran la Corte como cuerpo colegiado. Es decir, los ministros Rafael Gutiérrez (presidente), Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Mario Netri, Daniel Erbetta y la ministra María Angélica Gastaldi firmaron digitalmente como máximos jueces de la provincia de Santa Fe en los expedientes que tramitan ante la propia corte por las vías procesales y legales de excepcionalidad constitucional.

El procedimiento totalmente digital y electrónico se inicio a las 10.30 y concluyó pasadas las 13.00. En un primer momento, y de conformidad al diagrama de trabajo dispuesto en coordinación con la Secretaría Técnica de la Corte, a cargo de la Dra. Raquel Fernández Riestra, se comenzó con la firma de uno de los ministros en su domicilio, luego continuo en otro espacio físico en dependencias de la propia corte en Santa Fe y pasó digitalmente a las casillas electrónicas de los ministros con sede en Rosario, quienes en el edificio principal de Balcarce firmaron cada uno y sucesivamente el primero de 4 lotes de expedientes, tal como se estableció y devino -ahora- en el exitoso procedimiento desarrollado por el área técnica informática de la Corte, según se informó.

De esta forma, se avanza a nuevas formas de “Justicia Digital” con la securitización y estanderización que las leyes y reglamentos imponen a tan elevados actos judiciales. Es que de una manera o de otra, se cierran instancias procesales ante la propia justicia santafesina, quedando en muchos casos -únicamente- la vía federal ante la Corte Suprema de la Nación, destacó.