“Los ascensos se ganan en la cancha” Deportes 04 de mayo de 2020 Por Martin Ferrero Eduardo Gays, actual presidente de la “Crema”, dejó en claro cuál es la postura del elenco de barrio Alberdi, apoyando la medida adoptada por AFA en relación a la definición del torneo. Se refirió al presente del club, la economía y el plantel profesional.

Días atrás se anunció desde AFA que la Primera Nacional, la Primera B Metropolitana, Primera C, D y el Federal A definirán sus ascensos “en el campo de juego”, en declaraciones del propio Claudio ‘Chiqui’ Tapia.

Se anunció que se dan por terminadas las temporadas regulares de todas las divisiones por la pandemia de coronavirus.

El presidente de Atlético de Rafaela, Eduardo Gays, se mostró en la misma línea que el titular de AFA. “A cualquier club le interesa definir un campeonato siempre jugando, nunca desde un escritorio, los ascensos se ganan en la cancha”, señaló en diálogo con LA OPINION. Aunque reconoció: “Eso te lo va a decir cualquier dirigente antes de empezar un campeonato, ahora, con un torneo en marcha y una problemática como la que estamos viviendo, cada uno empieza a hacer su análisis particular y a tirar para su lado”.

A continuación, la charla con Gays, quien transita sus últimas horas como presidente de la “Crema”, hasta tanto pueda llevarse a cabo la asamblea que tendrá cambio de autoridades y en su lugar asumirá Silvio Fontanini.



-Si bien no se confirmó cómo y cuándo se jugará para definir los ascensos, es una ilusión que florece por Alberdi.

-Sí, renueva esperanzas obviamente, pero hay que ver qué clubes estarían clasificando para jugar el reducido. Se deberá esperar que se confirme la fecha en la cual se pueda comenzar a jugar, esperemos que sea lo antes posible. Si el tiempo no da lo más probable es que jueguen ese reducido pocos clubes, si hay más tiempo para poder jugar seguramente van a poder ingresar más clubes.

Atlético está en una situación que hay que ver donde se hace el corte, estamos en una situación un poco de riesgo, en las primeras apreciaciones que han aparecido nos dan como que estamos adentro, pero si después se empieza a jugar al fútbol en octubre o noviembre y hay pocas fechas se hará con menos clubes, con los cuatro primeros y quedamos afuera.

Ojala se cumpla la primera premisa de todos y es que podamos definir la instancia tan importante como un ascenso en la cancha, eso es lo que todo club desea.

-¿Con qué plantel afrontarían dicha definición del torneo? Muchos de los contratos se terminan en junio.

-Todavía no hemos adelantado ninguna charla, ni entre los directivos, menos con el plantel. No hemos tomado ninguna decisión. En algún momento lo vamos a tener que hacer. Hasta ahora aplicamos las energías en buscar y presentar una propuesta económica para poder llevar adelante en abril, mayo y junio los pagos a nuestros empleados. La semana que viene vamos a poder establecer un flujo de caja que nos permita saber cómo vamos a afrontar el sueldo de los empleados permanentes. Cuando eso lo tengamos cerrado, podrá ser la semana que viene, nos pondremos a trabajar en la otra parte de nuestros empleados que tiene que ver con el plantel profesional.

También se espera si AFA logra definir algo más de lo que definieron hasta ahora, por el momento han dicho que el campeonato se terminó, que no habrá descensos por dos años pero no definieron cómo serán los ascensos, tema no menos importante para que uno pueda definir qué hacer con el plantel profesional. No solo cómo se van a definir los ascensos sino cuando, en eso de la fecha también es importante. Ahí, en este aspecto del tiempo no se pueden dar muchas precisiones porque depende del gobierno nacional que indique cuando se puede volver a la práctica del fútbol.

-¿Es una posibilidad afrontar lo que venga con un plantel íntegramente con jugadores del club?

-No hemos tomado ningún tipo de determinación. Atlético siempre fue un club que apostó, apuesta y seguirá apostando, a la formación de sus inferiores. Sabemos que contamos con buen material, hay jerarquía propia y en buen número pero como decía anteriormente, se analizará en función un poco a lo que se pueda saber en las próximas semanas en relación al regreso de la actividad y a cómo se definirán los ascensos.

-¿Cómo está hoy por hoy Atlético?

-Es una situación delicada, como entiendo la de todos los clubes. En la cuestión institucional, estaba previsto para el 27 de abril un recambio de autoridades que no se pudo dar, todos sabemos que se ha suspendido, la concreción de esa asamblea con el recambio de autoridades solo se podrá hacer cuando se termine la cuarentena y se permitan las reuniones y como eso no tiene fecha cierta tampoco el cambio de autoridades. Hasta entonces seguimos en funciones los actuales, pero así y todo, como es una continuidad de lo que hay, con el agregado de la gente de la agrupación que se integraron, los nuevos integrantes ya están trabajando en forma conjunta con nosotros. Eso es bueno porque desagota un poco el trabajo que se sino se concentra en poca gente y a la vez le permite a la gente nueva meterse rápidamente con los quehaceres y números de la institución.

-¿Y cómo están esos números?

-Los números son delicados, en este contexto de pandemia, coronavirus y freno de todas las actividades se ha complejizado mucho la realidad del club, sobre todo la parte económica que repercute rápidamente en lo que más nos está llevando la atención en estos días que es poder llevar adelante los pagos de los salarios de todos los empleados del club, incluyendo jugadores profesionales de fútbol que tienen su contrato como los empleados que tiene la institución. Hoy por hoy estamos concentrando el 99% de nuestras energías y de nuestras acciones en tratar de que podamos llevar adelante el pago de los salarios de nuestros empleados, nada nos reviste más interés que el de tratar de cumplir con este aspecto económico.