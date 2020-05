Actividades exceptuadas y su aplicación en la ciudad Región 04 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Desde la Municipalidad local se difundió un informe de prensa relativo a una norma dictada el pasado 30 de abril, en tal sentido se destaca que fue dictado el Decreto N° 2929/20 por el cual adhiere a las disposiciones del Decreto N° 367/20 del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y a la Resolución N° 611/20 del Ministerio de Salud Provincial. Ambas normas provinciales fueron publicadas con fecha 30/04/20, estableciendo nuevas actividades exceptuadas del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular,

Con fundamento en el Decreto Provincial Nº 367/20, las nuevas actividades habilitadas son:



a) Obras privadas: a nivel local, se habilitará cada actividad mediante el Registro Único de Oficios de Sunchales (RUOS). Cada trabajador o trabajadora, deberá presentar una Declaración Jurada que puede descargar de la web del Municipio. Asimismo, el solicitante de la obra también deberá indicar domicilio, tipo de trabajo y teléfono de contacto, detallando características del mismo, ámbito de la tarea, medidas de precaución, entre otras.

Cada trabajo será analizado por el Comité Operativo de Emergencias y será finalmente validado por la Subsecretaría de Infraestructura Urbana y Rural del Municipio.

Se destaca que los trabajos no pueden implicar ingreso a viviendas con residentes o establecimientos en funcionamiento. Se podrá desarrollar la actividad, en el horario de 8:00 hs. a 15:00 hs.

b) Actividades de cobranza a domicilio, cumplimentando el uso obligatorio de los elementos de protección de nariz, boca y mentón, tanto el que efectúa el cobro como el que efectúa el pago.

c) Talleres mecánicos, lavaderos y servicios de mantenimiento y reparación de automóviles y motovehículos, con turno previo de entrega y retiro de las unidades, con no más de tres (3) personas desarrollando tareas simultáneamente en el lugar.

La actividad de estos servicios se podrá desarrollar en horario de comercio, de 8:00 hs. a 15:00 hs., de lunes a sábado.

Con fundamento en la Resolución N° 611/20 del Ministerio de Salud Provincial, las nuevas actividades habilitadas son:



a) Con atención programada, de carácter preventivo y/o para el seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo y sujeto a los protocolos establecidos:

- Médicos: todas las especialidades reconocidas por el Colegio de Médicos de la Provincia de Santa Fe.

- Odontólogos.

- Bioquímicos.

- Farmacéuticos : en el marco de la apertura vigente de farmacias y de su trabajo dentro de las instituciones médicas.

- Kinesiólogos.

- Terapistas ocupacionales.

- Técnicos Radiólogos.

- Técnicos Ópticos: en el marco de la apertura autorizada de ópticas.

- Veterinarios: en el marco de la apertura autorizada de las veterinarias (casos de urgencia y crónicos con turno previo).

- Fonoaudiólogos.

Horario de la actividad: de 8:00 hs. a 15:00 hs., de lunes a sábado.



b) Con modalidad no presencial, mediante plataforma virtual, salvo urgencias que requerirán consultas en el nosocomio pertinente:

- Psicólogos.

- Psicopedagogos.

- Nutricionistas.