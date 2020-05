Reunión con legisladores y petitorio al Gobernador Región 04 de mayo de 2020 Redacción Por CERES

SUARDI. - Desde la Municipalidad local se hizo saber que el pasado sábado, en la ciudad de Ceres, el senador provincial Felipe Michlig, (presidente del Comité de Emergencia del Departamento San Cristóbal), junto al diputado provincial Marcelo González, mantuvo un encuentro con los Intendentes, Centros Comerciales, Industriales y Rurales de las ciudades de Ceres, San Cristóbal, San Guillermo y Suardi, en el marco de la pandemia del Covid-19.

Del mismo surgió un nuevo y detallado petitorio dirigido al Gobernador de la Provincia, Omar Perotti, solicitando la flexibilización de una serie de actividades y servicios, “como forma de evitar el colapso total de la estructura productiva de nuestras ciudades y, así, poder superar –en parte-, los problemas socioeconómicos derivados de la pandemia”, se señala.

La nota fue suscripta por todos los presentes, entre ellos: El senador Felipe Michlig, el diputado Marcelo González, los intendentes Alejandra Dupouy (Ceres); Romina López (San Guillermo); Horacio Rigo (San Cristóbal) y Hugo Boscarol (Suardi). Asimismo los representantes de los 4 Centros Comerciales de las respectivas ciudades, Daniel Berardi, Leonardo Blenghino, Susana Gollie y Diego Richiardi. También participaron el secretario de Hacienda local, Miguel Andrada, y el asesor legal Arturo Ferrero.

Contenido del petitorio dirigido al Gobernador.



1). El contexto sanitario actual en el Departamento San Cristóbal

a). A la fecha de la presente, no se han registrado casos de coronavirus en el departamento San Cristóbal.

b). El Comité de Emergencia Departamental viene desarrollando reuniones e implementando distintas medidas de control de la pandemia, en forma coordinada con el Ministerio de Salud y Seguridad de la Provincia, conforme los protocolos sanitarios y de seguridad implementados al efecto.- Pretendemos continuar con dichos protocolos para salvaguardar la salud de nuestros habitantes.

2). Propuestas de Flexibilización de actividades económicas para evitar colapso de la estructura productiva y comercial en ciudades con menos de 20.000 habitantes

En el marco de las medidas implementadas por el Gobierno Nacional (D.N.U. Nº 408/20), y el decreto del Gobierno Provincial que adhiere a las disposiciones de aquél, por el cual los Gobernadores podrán decidir excepciones al cumplimiento del A.S.P.O. y a la prohibición de circular respecto al personal afectado a determinadas actividades y servicios, cumpliendo los parámetros sanitarios, solicitamos haga extensiva la flexibilización a las actividades del comercio minorista en general, profesiones liberales, oficios, monotributistas, autónomos y Pymes.

Ello en función de las propuestas elaboradas y consensuadas por las distintas Instituciones Intermedias, Intendencias, Centros Comerciales, Rurales, Industriales y de Servicios de las distintas ciudades del departamento San Cristóbal, y Comité de Emergencia Departamental.

Le solicitamos la flexibilización de una serie de actividades económicas, siempre cumplimentando los protocolos sanitarios y de seguridad vigentes.- La finalidad es que algunas actividades y rubros de la economía local puedan empezar a mostrar signos de reactivación, que eviten el colapso de la red productiva y de servicios.

Entendemos que se debe compatibilizar salud y economía.- No debemos caer en la falsa contradicción de escoger entre una u otra.

Es necesario atenuar de manera urgente el impacto económico de la cuarentena; ya que la ayuda estatal, si bien ha llegado a los sectores más vulnerables, no se ha concretado respecto aquellos sectores medios de la sociedad, monotributistas, autónomos, oficios, profesiones liberales, Pymes, y comercio minorista. Los créditos prometidos y el sostén económico para el pago de sueldos y servicios de esas áreas han sido meras promesas al presente y, aún concretadas, son sólo parches que no solucionan la cuestión de fondo. La situación de dichos sectores es desesperante.

Las actividades, servicios y rubros a flexibilizar ya le fueron comunicadas por el Comité de Emergencia Departamental, con la firma de todos los Intendentes y Presidentes Comunales, mediante nota ingresada a vuestra Secretaría Privada de Gobernación con fecha 28-04-2020. Reiteramos e insistimos en la misma, atento la falta de respuesta en tal sentido.

Pretendemos evitar el concurso o la quiebra de muchas empresas, y garantizar la subsistencia de las áreas que, desde la cuarentena, no han podido trabajar ni desarrollar sus actividades, y deben afrontar el pago de alquileres, sueldos, aportes, gastos de mantenimiento y la subsistencia de la propia familia.- La situación es insostenible, requiriendo respuestas rápidas y concretas que la crisis socioeconómica amerita.

Le pedimos se expida al respecto. El riesgo que se corre es que la población, masivamente, sobrepase las normas jurídicas en orden a garantizar su subsistencia económica.

3). Salidas recreativas por tiempo limitado.- Se autorice y faculte a cada Municipio a establecer la modalidad

Respecto las salidas recreativas de los ciudadanos, en un radio de 500 metros del domicilio, y por el término de una hora por día, solicitamos se faculte a cada Municipio a los fines autorizar las mismas en su jurisdicción y, en su caso, determine la modalidad de implementación de la medida.

Sin más, y reiterando nuestra convicción que se debe compatibilizar la salud y la economía, con el debido cumplimiento de los protocolos de higiene y seguridad, le saludamos con nuestra mayor estima.