Viaje al interior del fútbol Deportes 04 de mayo de 2020 Por Néstor Clivati Leer mas ...

En Psicología, la resiliencia es la capacidad de las personas o grupos de sobreponerse a diferentes perturbaciones y continuar con sus proyectos, sin que estos se vean lesionados.

Claro que, en esa descripción, no aparecen los efectos colaterales ni el precio que se paga después de cada cimbronazo y solo se destaca tal fortaleza por el buen resultado final.

El fútbol argentino podría ubicarse como un modelo de esas capacidades para positivizar el desastre, es decir, de sacar cosas buenas de sus políticas desafortunadas, que se han reiterado a lo largo de las ultimas décadas, poniendo a prueba todo el sistema, pero finalmente, salir airoso.

Este es un dato irrefutable de la realidad, como también lo es, que el deterioro de ese tejido cada vez es más sensible y menos tolerante a las crisis profundas, se está agrietando peligrosamente, a punto de colisionar con esa aptitud de flexibilidad y ponerla en duda para los próximos tiempos.

La estructura de este deporte tan influyente en nuestro país, luce poco saludable y esta Pandemia, que esta interpelando hasta los esquemas mas consolidados ha encontrado en el fútbol argentino, un paciente de alto riesgo y lo ha dejado a un paso del abismo.

Nuestro fútbol ya se había contagiado de los peores vicios, esta crisis sanitaria, los ha potenciado.

La decisión unilateral de AFA de dar por terminados los torneos, en superficie, aparece como acertada, ya que se ampara en las condiciones de confinamiento que vive toda la sociedad y en los estrictos protocolos internacionales; sin embargo, en los considerandos de ese decreto, se filtran algunos agregados propios del oportunismo criollo, que desnudan el lado de B de esta noble decisión.

La suspensión de los descensos para la temporada que se iniciará en enero próximo, blinda las economías de la mayoría de los clubes que deportivamente son candidatos a perder la categoría y sugiere una competencia que, al carecer de esos riesgos, podrían darle a esa disputa una laxitud que llegue a alterar el espíritu del propio juego.

También por omisión, nada dice del destino de las categorías inferiores y solo hace extensivas esas medidas en cuanto a dar por terminado el actual torneo y abolir los descensos, dejando en un infinito y discrecional entredicho, la definición de los ascensos para terminar de complementar la grilla de los torneos superiores.

Una forma de discriminar al sistema mas federal de este deporte.

El riesgo de trazar una línea en junio y abrir una etapa de incertidumbres para el segundo semestre de este año, está empujando al fútbol de ascenso a una verdadera hecatombe y a precarizar gravemente las condiciones de trabajo para futbolistas y entrenadores.

Los clubes ya elaboran las listas de las bajas en los planteles y sus políticas de austeridades más agudas jamás conocidas.

La AFA se tomará su tiempo antes de resolver cómo definirá los ascensos a la Superliga. Claudio Tapia y compañía saben que en las bases de la pirámide del fútbol argentino están los pilares de la plataforma política que los encumbraron en el poder. Si la situación se torna insostenible y dentro de un par de meses no hay una certeza de regreso a la actividad, a la AFA le quedarán las tablas de posiciones de las dos zonas de la Primera Nacional para definir a los equipos promovidos. En este escenario, serán San Martín de Tucumán y Atlanta.

Si, en cambio, la pelota puede rodar y todas las categorías se ponen de acuerdo en volver al ruedo, recién ahí se debatirá la forma de disputa de la fase final por los ascensos. Es cierto que desde algunos sectores promueven la realización de un doble octogonal, a eliminación directa, y con ventaja deportiva en el que ascenderían los dos campeones de esos minitorneos. Pero también es cierto que hay dirigentes de la segunda categoría del fútbol argentino que abogan por respetar el torneo Reducido tal como estaba previsto: solo tendrían chances de ascenso los cuatro mejores equipos de cada zona. La evolución de la pandemia regirá la evolución del fútbol.

La idea de la AFA es que el Federal A también se defina con un doble octogonal, del que participarían los ocho mejor ubicados de cada zona. En la B Metropolitana, C y D el panorama es más sencillo. Uno de los dos ascendidos sería el campeón del torneo Apertura. Los otros ocho mejores equipos de la tabla general jugarían otro octogonal para definir al segundo ascenso. En este escenario (que depende de la contención de la pandemia, la autorización sanitaria para volver a jugar y la votación de los clubes de las diferentes categorías), Almirante Brown (el club que preside el ex integrante de la 12 Maximiliano Levy), campeón del Apertura, subiría a la Primera Nacional. Cañuelas llegaría desde la C a la B Metropolitana y Liniers subiría desde la D a la C.

Como se observa en esta disquisición, luce por su ausencia el futuro del Torneo Federal Amateur que mantiene en vilo a mas de 90 equipos del todo nuestro territorio nacional, un agregado de peso para esta crisis que termino de explotar con la Pandemia y no por la Pandemia.