Críticas de Trungelliti Deportes 04 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El tenista argentino Marco Trungelliti cuestionó ayer a los organismos del tenis por el trato hacia los profesionales que no ocupan los mejores puestos del ranking mundial en medio de la pandemia del coronavirus. "Los organismos del tenis son penosos y de la manera que manejan la situación, sólo se me ocurre decir que es pobre. Todo el sistema está bastante flojo y no tienen en cuenta a los entrenadores, los preparadores físicos, que son gente que viven de la disciplina", señaló Trungelliti en declaraciones a la agencia EFE.

Sobre la reanudación de los torneos, manifestó: "Para este año lo veo imposible porque es una cuestión que todo el mundo tiene que estar sano y esto por desgracia no va a pasar". En cuanto a su situación económica y la de sus colegas, el santiagueño sostuvo: "Los tenistas profesionales no tenemos sueldo fijo. En el momento que dejamos de jugar, dejamos de producir en su totalidad". Y añadió: "Gastamos mucho cuando viajamos y es verdad que esta parte la ahorramos, pero la posibilidad de ganar dinero en los torneos no existe".

En ese sentido, Trungelliti continuó: "Puedo decir que me mantiene mi mujer. Estuve 112 del mundo en el 2019, la gente debe pensar que tengo la vida solucionada pero soy un ser humano más. Lo que pude ganar en su día, genial, pero ahora me toca gastarlo y es fastidioso para nosotros".