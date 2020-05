Pedro Moreno, de boticario a Club Deportes 04 de mayo de 2020 Por Edgardo Peretti La original historia de una persona que tiene una entidad deportiva con su nombre, siendo parte del grupo fundador, en 1914, y propuesto por sus pares de directiva. Fue el primer presidente y propietario de la Farmacia “La botica de Lehmann”. Carlos Gilardoni, arquero y redactor del reglamento, guardó historia.

Archivo privado MORENO DE LEHMANN 1915.- Pedro Moreno (con gorra), Alfonso Birchner, Carlos Gilardoni y Héctor Camporini; en el medio: José Pesente, Antonio Luciano y Francisco Rossini; abajo: Rafael López, Agustín Alassia, Luis Clementz, Máximo Allara y Domingo Ruatta. SOCIALES.- Pedro Moreno y su esposa Catalina Valfré, en 1910.

Historias de nombre de clubes, divisas y entidades de todo tipo existen miles en el país y, seguramente, millones en el mundo. Ahora bien, entidades que lleven nombres propios de quienes fueron sus fundadores hay pocas.

Una de ellas, colectiva, refiere al Club Aldosivi de Mar del Plata, que en el año de su fundación, 1911, recibió como nominación un acrónimo con las dos primeras letras de los dueños de la empresa SA Trabajos Públicos de París (que tenía obras a su cargo en el puerto de la ciudad): Allard, Doulfus, Sillard y Wirriot. Al-Do-Si-Vi. ¿Y Wirriot? Dicen que el telégrafo de MDQ ese día no tenía en condiciones la “W” y así quedó.

En cuanto lo grupal aparece el Club de Fútbol Moreno de Lehmann, que lleva el nombre de ¿quién? De Pedro Moreno. Farmacéutico del pueblo, miembro del grupo fundador y primer presidente.

La historia oficial refiere que la idea de un club de fútbol se cristalizó el 3 de octubre de 1914 en el Bar de José Cravero y que de esa reunión salió la primera CD: Presidente. Pedro Moreno; Vice: Héctor Camporini; Secretario: Vicente Pascual; Pro.: Amancio Brunel; Tesorero: José Córdoba y Pro.: Antonio Birchner.

También se conformó una Comisión para redactar el Reglamento de la entidad, la cual conformaron Carlos Gilardoni, Domingo Rota, Alfonso Birchner y Luis Clementz.

Los colores elegidos fueron Blanco con vivos rojos para la camiseta y pantalones negros, que el primer partido fue el 7 de noviembre de 1914 y que se desconoce el resultado y el rival. Nacía el Foot Ball Club Moreno de Lehmann. Varios de los fundadores integraban el team.

Aquí, la historia marca una pausa hasta julio de 1919 en que aparece una nueva CD: Pedro Moreno (Presidente), Vice: Luis Gadler; Secretario: Horacio Obregón; Vocales: José Forestelli, Antonio Ruatta, Alfonso Bichner, Santiago Borgna y Máximo Allara. Intendente: Antonio Luciano; Capitán: José Aiaquini y Segundo capitán: Juan Ramb.

Presentada la parte inicial de la historia, cabe preguntarse nuevamente por el nombre del club. Consultado el periodista Diego Lisandro (además relator deportivo, historiador y compilador), quien tuvo a su cargo llevar al libro la historia del Club (también de la Liga Rafaelina de Fútbol), este – que oportunamente abrevó en fuentes diversas y hasta el trabajo de Hugo Rodolfo Birchner (“Lehmann, mi pueblo añorado”)-, no encuentra otra explicación confiable como no sea el reconocimiento a un hombre al que todos respetaban y que merecía estar en el ese sitial.

Un archivo privado de la familia Gilardoni permite afirmar a quien esto escribe, que el razonamiento de Diego Lisandro no sólo es sensato, sino válido. En un recorte de diario del año 1964, con motivo del cincuentenario de Moreno (sin otra referencia, aunque podría ser de LA OPINION), se refiere el acto fundacional en el boliche de Cravero y menciona que los asistentes “…dispusieron que la entidad se denominara Moreno, en reconocimiento al esfuerzo encomiable que realizó con anterioridad Don Pedro Moreno, farmacéutico, para que aquel propósito se fructificara”. Fin del misterio.



¿LA PRIMERA FOTOGRAFIA?

La imagen del equipo que ilustra este trabajo está datada en 1915 y muestra al mismo formado como en cancha (1-2-3-5) con Pedro Moreno posando con sus players. El arquero de esta alineación es Carlos Gilardoni, quien confeccionó este archivo, porque el golero tenía lugar para dos colores en su corazón: Moreno y 9 de Julio.

Como suele suceder en la historia de cada pueblo, no sorprende que Gilardoni (su sobrino Idelio Gilardoni, fue otro fana y ririgente juliense) terminara emparentado con los Borgna, los Noé y el propio Moreno, cuya esposa era Catalina Valfré, con quien se casó en 1910, según testimonio gráfico que se acompaña, y que en el dorso, además de la fecha (enero de aquel año) expone la dedicatoria y firma de Moreno.

Los Gilardoni se vinieron en parte a Rafaela, y Carlos trabajó en Casa Ripamonti donde terminó vendiendo los Siam Di Tella que la prestigiosa casa representaba aquí. Entre sus actividades figura una participación en las 500 Millas de los años veinte con un Ford A. Se casó con Teresa Chiappero, no tuvo hijos y falleció en 1976, a los 81 años; sus restos descansan junto a los de su esposa en el panteón mercantil de la necrópolis rafaelina.

Moreno había nacido en 9 de Julio (Bs. As.), y murió a los 46 años, en 1926, y está sepultado con su mujer (que lo sobrevivió casi medio siglo) en el cementerio de Lehmann. No tuvo hijos biológicos, pero dejó su nombre en la inmortalidad.