SENSACIONES Y SENTIMIENTOS

MASANA, EL INSPIRADO FUNDADOR DE LES LUTHIERS

Los que llegaron al conocimiento de este genial grupo algunos años atrás, mediante CD o DVD grabados o filmados, habrán notado que se menciona en todos los trabajos el nombre de Gerardo Masana con la referencia de “fundador”.

Los hechos históricos anteriores al surgimiento de Les Luthiers cuentan la volcánica reunión del grupo “I musicisti” presentando en 1967, IMYLOH (I Musicisti y las óperas históricas).

Gerardo Masana (fundador, director y principal animador de I Musicisti) afrontó el vigoroso reclamo de una parte de un grupo, que reclamaba que la distribución de los ingresos debía dejar de ser en partes iguales, y tomar en cuenta, en cambio, los diferentes aportes específicos de cada uno, todo mediante un sistema de puntaje.

No hubo acuerdo. Tampoco se llegó al Vesubio. Como la votación determinó que triunfara la posición de ingresos diferentes, Gerardo Masana se retiró de I Musicisti y con él Marcos Mundstock, Daniel Rabinovich y Jorge Marona.

Fue el 20 de setiembre de 1967 cuando Masana (30 años), Mundstock (24), Rabinovich (23) y Marona (19), anunciaron la creación de “Les Luthiers”, habiéndose agregado después Carlos Nuñez Cortés y Ernesto Acher, formación ésta que fue la primera que conocimos y que se presentó con el Long Play (luego remasterizado como CD) “Sonamos pese a todo”.

El nuevo grupo, liderado por Gerardo Masana, continuó así con la idea originada en Masana, que incluía un vocabulario cuidado, originalidad en la presentación y en los textos, y respeto por el público: no hay que olvidar que esa línea venía de tiempo atrás, a partir de un coro humorístico-musical destinado por I Musicisti al ambiente universitario.

La pregunta ahora es cuánto tiempo estuvo Masana dirigiendo en presencia a Les Luthiers.

Siendo autor de emblemáticas situaciones musicales que se convirtieron en caballitos de batalla del ya consolidado grupo, intervino en la grabación del segundo Long Play (“Cantata Laxatón”) y participó de la elaboración del tercero (Les Luthiers vol. 3), no habiéndolo llegado a conocer terminado.

Cuentan sus compañeros, como referencia de su sentido del humor en situaciones domésticas, que en sus últimos tiempos releía profusamente el Quijote celebrando sus momentos y lo divertían las emblemática escenas de Los Tres Chiflados por televisión. Contemplaba con regocijo el axolotl, un monstruoso pez con fauces de batracio que sembraba pavor desde el acuario. Aunque para los otros Luthiers era una representación de la muerte, Gerardo Masana lo cuidaba y mimaba, y defendiéndolo decía que “era muy guardián”.

Ese fue el Masana de sus últimos días, creando instrumentos y siendo el centro de Les Luthiers.

Y ahora la pregunta más inquietante ¿podrán, después de los tan sentidos fallecimientos recientes de Rabinovich y Munstock -y de otras ausencias por edad avanzada- mantener ese nivel, esa eficacia y ese respeto mayúsculo por la excelencia?

Quien haya seguido su trayectoria puede estar seguro de que sí. Profesionalismo y libertad artística son sus reconocidos méritos. Por lo demás, fueron probados tempranamente con la desaparición de Masana: el psicoanálisis fue el apoyo seguro.

Siempre trabajaron con rigidez de lenguaje y libertad creativa, sentido común y vuelo libre; combinaciones tan perfectas y ensambladas como las personalidades de Don Quijote y Sancho.

En el preciso libro de cabecera de Gerardo Masana.