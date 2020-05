Unión de Sunchales, uno de los que no sufre tanto Deportes 04 de mayo de 2020 Redacción Por En lo económico está más ordenado que la mayoría de los clubes de la categoría en esta crisis.

FOTO ARCHIVO CON MIRAS AL FUTURO./ La dirigencia empieza a fijarse en el próximo torneo.

El torneo Federal fue finalizado como todos los torneos del fútbol argentino. Al margen que resta definir cómo serán los ascensos, está de por medio la parte económica que preocupa mucho a los dirigidos de todos los clubes.

Unión de Sunchales tiene una cierta tranquilidad en este último aspecto. Durante la última semana, el dirigente Fabricio Villa, responsable del fútbol profesional, declaró al sitio Sunchaleshoy.com.ar sobre los contratos que

"la misma AFA sabe que el Federal A es un torneo que presenta once contratos oficiales pero la lista de Buena Fe tiene unos 30 jugadores. Ellos saben que hay siempre muchos jugadores que no están con ese régimen, es algo que conocen y que se repite en todos los clubes. El miércoles hablamos entre todos los presidentes de los clubes del Federal A. Unión está tercero en la lista de los clubes que mejor están cumpliendo. La semana que viene (por esta) estamos pagando lo último de marzo, mientras que hay clubes que están pagando febrero o incluso enero. Hay clubes que dependen de los aportes de sus gobiernos Provinciales, los cuales ahora están aportando los fondos a sus sistemas de salud y otras prioridades. También hay equipos que tenían muchos ingresos por estática, cosas que ahora no pueden sostenerse porque no hay partidos", continuó.

En particular sobre la situación contractual en el Bicho Verde, puntualizó que "salvo tres contratos, todos los teníamos hasta la finalización del torneo. Por eso los jugadores van a cobrar hasta el 28 de abril, que fue cuando la AFA dio por terminado el campeonato. Hay unos pocos que vamos a pagar algo más, seguramente hasta junio, donde quedan libres la mayoría. Si se sigue jugando en la segunda mitad del año, será con Lista de Buena Fe nueva pero también hay que tener en cuenta que si no hay descensos, muchos clubes van a poner los chicos de la cantera para no tener que hacer grandes erogaciones", agregó.