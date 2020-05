Antoniska, en la primera trinchera Deportes 04 de mayo de 2020 Redacción Por La ex arquera de Las Leonas es médica en el Hospital Garraham

FOTO WEB LOABLE./ Con sus colegas en estos momentos de Pandemia.

BUENOS AIRES, 4 (NA). - La responsable directa del primer título Mundial de la Selección argentina femenina de hockey sobre césped en Perth 2002 la ex arquera Mariela Antoniska cumple su función como médica pediátrica en plena pandemia por el coronavirus, en la ciudad de Buenos Aires.

Antoniska, que además logró medallas de plata y bronce en los Juegos Olímpicos, trabaja en el hospital Garrahan de la ciudad de Buenos Aires, la primera línea de la lucha contra el virus. "Los médicos estamos en la trinchera dejando todo", advirtió Antoniska en declaraciones reproducidas por el portal Argentina.gob.ar.

"Estamos todos como sociedad luchando contra esta pandemia. En Salud tenemos quizá una responsabilidad mayor y tomamos también todos los cuidados para no contagiarnos, sin dejar de brindar la atención –en mi caso en pediatría- que requiere cada uno de los pacientes", explicó.

Antoniska realizó su carrera mientras jugaba con la Selección argentina -se recibió en 2007-, la cual dejó en primer término para ser madre. Jugadora del club Lomas Athletic, la arquera opinó que el Gobierno nacional del presidente Alberto Fernández "tuvo un buen abordaje de la situación, decidiendo una cuarentena temprana". "Viendo lo que pasó en Europa o en Estados Unidos, quizá para septiembre u octubre estemos en un cuadro de situación donde podamos volver a disfrutar del deporte y de una vida normal", anticipó la ex arquera.

Por último, remarcó: "Es clave que la curva siga achatada y no lleguemos a esos picos que tuvieron en otros países, mientras más nos cuidemos más pronto podremos visitar a nuestras familias y amigos".