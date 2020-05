Tranquilidad para el fútbol femenino Deportes 04 de mayo de 2020 Redacción Por SEGUIRAN LOS SUBSIDIOS

Tras la resolución de AFA que anunció la finalización de todos los campeonatos de fútbol en Argentina, entre ellos las categorías de fútbol femenino, se generó una gran incertidumbre y un estado de alarma con respecto al futuro de las jugadoras. El problema era claro: ante la terminación del torneo y sin perspectivas de que arranque el próximo campeonato por la pandemia, la pregunta era qué pasaría con las jugadoras que tenían contrato hasta el 30 de junio.

La respuesta llegó tanto desde la Asociación del Fútbol Argentino como de Agremiados. Ambos garantizaron que todas las jugadoras que actualmente tienen vínculo profesional con un club seguirán cobrando hasta diciembre del 2019. No obstante, hay que hacer una salvedad, porque no todas las jugadoras de Primera División de fútbol argentino son profesionales.

Sacando algunas excepciones como Boca, UAI Urquiza, River y San Lorenzo, la mayoría de los equipos cumplió con el número de contratos profesionales mínimo estipulado por AFA, que es de ocho jugadoras. A eso hay que sumarle que la gran mayoría de las jugadoras con contrato cobra el sueldo mínimo, que es 20.250 pesos, el equivalente al sueldo de un jugador de la Primera C.

Para cubrir con el mínimo de contratos obligatorios por reglamentación, los 17 clubes de Primera División cobran un subsidio otorgado por AFA y la gran duda era que pasaría con esos subsidios. Para traer tranquilidad, Jorge Barrios, presidente de la categoría, aseguró que la entidad que regula el fútbol seguirá otorgándolo para garantizar el pago de aquellas jugadoras. "A través de AFA vamos a cobrar y le vamos a pagar a las jugadoras hasta diciembre. Eso ya está acordado", agregó Marcelo Achile, vicepresidente de AFA y presidente de Defensores de Belgrano.