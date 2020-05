Una brusca caída de las pymes minoristas Nacionales 04 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO CAYERON 78,3%. Las ventas de electrodomésticos y artículos electrónicos.

BUENOS AIRES, 4 (NA). - Las ventas minoristas pymes cayeron en abril un 57,6 por ciento, respecto del mismo mes de 2019, como consecuencia de la cuarentena obligatoria que de a poco se flexibilizó, según un relevamiento dado a conocer ayer por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El brusco descenso incluye tanto la modalidad online como en locales físicos y mientras los rubros esenciales bajaron 31% anual, el resto tuvo una caída promedio de 75%.

Asimismo, el 94,5% de los comercios pymes relevados tuvieron declives en sus ventas y no cubrieron sus costos operativos, según precisó la CAME.

"Mientras los rubros esenciales (Alimentos y Bebidas, Farmacias, y Ferreterías) disminuyeron 31% anual, los que permanecieron en cuarentena tuvieron una baja promedio de 75%.

Incluso si al resto se le quita Neumáticos y Repuestos (-63,1%) y Librerías y Jugueterías (-67,6%), donde se observaron más locales abiertos, el desplome de los demás fue de 80% anual", precisó la entidad.

La medición de CAME se hizo en base a 1.100 comercios de todo el país relevados entre el miércoles 29 de abril y el sábado 2 de mayo por un equipo de 30 encuestadores localizados en las capitales provinciales, Gran Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires.

"Las ventas volvieron a estar marcadas por la restricción de circulación de gente que generó la cuarentena. Si bien con el correr del mes se fueron flexibilizando rubros, sobre todo en la modalidad online, no alcanzó para amortiguar el drástico derrumbe", indicó la entidad.

Asimismo, la comparación fue justamente con abril del año pasado, cuando las ventas minoristas pymes habían registrado una fuerte caída anual del 13,4 por ciento.

Los comercios que abrieron o vendieron por internet tuvieron serios problemas de abastecimiento y faltas de precios de referencias, con algunos proveedores que comenzaron a pasar los precios con subas importantes o en dólares.

"Uno de los rubros de mayor declive en las ventas fue Electrodomésticos y artículos electrónicos (-78,3% anual). Casi todos los despachos fuero online, mayormente de productos electrónicos, donde muchas familias y comercios invirtieron en tecnología para realizar actividades cotidianas desde su hogar.

Electrodomésticos casi no tuvo salida", explicó la CAME.

En tanto, en "Ropa y artículos de deportivos, las ventas disminuyeron 77,4% anual", ya que "los comercios se manejaron mayormente por WhatsApp, sobre todo en el caso de los localizados en barrios o ciudades más chicas, o en ventas por Internet".

"Si bien todos los ramos bajaron, el menor declive se registró en Alimentos y Bebidas (-16,6%), con un incremento de 3,6% anual en la venta online. De todos modos, la cantidad de comercios pymes de este rubro con comercio electrónico fue muy baja. Donde más se sintió la caída de ventas fue en Panaderías y Verdulerías. Un problema generalizado que informaron los empresarios de este ramo consultados fueron faltantes de mercadería para ciertos productos", agregó.

Por último, "en Farmacias, Perfumerías y Cosméticos, las ventas totales descendieron 26,9% anual, con un aumento de 32,8% en el e-commerce, aunque la participación de esa modalidad continúa siendo escasa, a pesar de haberse incrementado con la cuarentena en cosmética y sobre todo, en perfumería".