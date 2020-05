Más limitaciones a la compra de dólares Nacionales 04 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 4 (NA). - A partir de hoy aumentarán las restricciones para hacerse de dólares tanto en el mercado cambiario como en la Bolsa, luego de que el BCRA reforzó las trabas para operar en divisas.

La medida puede provocar mayor presión sobre el mercado blue, que el jueves cerró a $ 118, el único camino que quedará para quienes busquen seguir dolarizándose.

El endurecimiento para acceder al mercado de compra y venta de dólares a través de la Bolsa alcanza a los inversores individuales, categorizados como personas físicas.

Por disposición de la circular A 7001, si una persona hizo compras en el mercado minorista, al precio oficial más el impuesto del 30% -hasta el cupo máximo de 200 dólares por mes y por persona-, no podrá realizar operaciones de dólar Bolsa o Contado con Liqui por los 30 días posteriores a la fecha en que realizó esa adquisición de divisas.

La circular establece que en las operaciones de clientes que correspondan a egresos por el mercado de cambios, incluyendo aquellas que se concreten a través de canjes o arbitrajes, adicionalmente a los requisitos que sean aplicables en cada caso, las entidades deberán requerir la presentación de una declaración jurada del cliente en la que conste que: .

a) En el día en que solicita el acceso al mercado y en los 30 días corridos anteriores no ha efectuado ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera o transferencias de los mismos a entidades depositarias del exterior.

b) Se compromete a no realizar ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera o transferencias de los mismos a entidades depositarias del exterior a partir del momento en que requiere el acceso y por los 30 días corridos subsiguientes.

Este requisito no resultará de aplicación para las operaciones de egresos que correspondan a operaciones propias de la entidad en carácter de cliente.

A su vez, tampoco podrá hacer operaciones de Contado con Liqui y dólar Bolsa en los 30 días posteriores a esa compra de dólares.

Las opciones de dólar Bolsa, por ejemplo, se hicieron atractivas para el público minorista, que pagaba cerca de 89 pesos el dólar (impuesto incluido) y podía venderlo a 115 pesos en la Bolsa.

Ahora, la opción que queda, para hacer una ganancia rápida, es comprar en el oficial y vender en el blue.

En esta circular también se estableció que empresas que recibieron ayuda del Gobierno para atravesar la pandemia tendrán que pedir autorizaciones especiales para acceder al dólar, y fijó normas estrictas para el acceso de las personas jurídicas al MEP o el Contado con Liqui.

También se tomaron más medidas para atenuar la demanda sobre el dólar Bolsa.

Los agentes de Bolsa no podrán participar del negocio de compra y venta de divisa en el mercado oficial.

Y la Comisión Nacional de Valores (CNV) pidió información sobre operaciones y principales actores de ese tipo de operatoria.

Con todo este arsenal, el Banco Central busca frenar en forma total y definitiva el mercado del Contado con Liqui o Dólar Bolsa.