“Llevar un campeonato a 30 es un retroceso” Deportes 04 de mayo de 2020 Redacción Por El presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, afirmó que "económicamente" no ayudará y destacó que "dentro de unos seis años" tendrán que volver a un torneo de "20 o 22". Y agregó: “Si nos movemos por la tentación y las ganas termina siendo un caos”.

FOTO ARCHIVO VERON. / Rechazó un posible torneo de 30 equipos en el fútbol de Primera.

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, exteriorizó ayer su rechazo a la posibilidad de que se lleve a cabo un torneo de 30 equipos en el fútbol argentino al retomarse la actividad deportiva, debido a que sería "un retroceso para los clubes" en el aspecto económico.

Verón remarcó una contradicción en las decisiones de la AFA en medio de la pandemia del coronavirus, y sostuvo que "dentro de unos seis años" tendrán que volver a una competencia con la participación de "20 o 22" instituciones.

"Se está viendo de sanear la economía tratando de sacar los descensos pero pensamos en sumar más equipos a un fútbol que, presupuestariamente, siempre va a ser deficitario", argumentó el mandatario del "Pincha" en diálogo con la señal de cable TyC Sports.

Además, la "Brujita" señaló que la opción de retomar los torneos sin la presencia de público en los estadios también afectaría a las arcas de los clubes.

"Si nos movemos por la tentación y las ganas, termina siendo un caos. Si no tenés una perspectiva de acá a cinco años de cómo va a estar el club, de una forma y otra, vas a estar siempre mirando el corto plazo", sostuvo el ex futbolista de la Selección argentina.

De esta manera, el presidente de Estudiantes se expresó en la misma línea que sus pares de Boca y River, Jorge Ameal y Rodolfo D’Onofrio, quienes rechazaron la idea de realizar dicho torneo.

"Los 30 equipos resuelven poco, no resuelven nada. Y después, si hablamos que el fútbol está complicado por la economía, no es lo mismo repartir entre 20 que entre 30. Opino que el fútbol tiene que ser solidario", había declarado Ameal días atrás.

Y agregó: "Hablé con el presidente D’Onofrio (sobre la organización del fútbol) y piensa exactamente lo mismo".