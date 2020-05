Bielsa quiere a Romero si asciende con el Leeds Deportes 04 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La pandemia del coronavirus obligó a la mayoría de las ligas del mundo a suspender su actividad futbolística y postergar la definición de las temporadas. Es así que, mientras cada país piensa en cuando volver a la acción de la manera más segura posible, los clubes se limitan a planear lo que será el próximo mercado de pases.

Uno de los que parece que estará activo en el próximo libro de junio es el Leeds United dirigido por Marcelo Bielsa, que hasta el parate se hallaba como líder de la Championship de Inglaterra y se encaminaba a conseguir el ascenso a la Premier League.

De esta manera, desde el medio británico Daily Star Sports afirman que el Loco tendría una lista de posibles refuerzos de cara a la temporada siguiente si es que su elenco consigue el pase a la máxima categoría. Uno de los puestos a fortalecer por el rosarino es el de arquero, por lo que entre grandes nombres como el de Joe Hart y Fraser Forster aparece el del argentino Sergio Romero.

Desde el Reino Unido aseguran que la falta de continuidad de Chiquito en el Manchester United sumado a la opción de permanecer en Inglaterra, donde está instalado con su familia, y la de percibir un contrato similar al que posee en los Diablos Rojos, dejarían como una gran posibilidad que el ex Racing sea tentado por el Leeds.

Romero recaló en las filas del equipo de Old Trafford en 2015. En seis temporadas con el United, acumuló 59 presentaciones de las que solo ocho fueron por Premier League.

Bielsa no estaría conforme con el portero actual Kiko Casilla ya que si bien el desempeño del español debajo de los tres palos fue aceptable (recibió 30 goles en 35 encuentros), protagonizó una acción repudiable. En el cotejo ante Charlton Athletic, le propinó insultos racistas a un rival y recibió una suspensión por ocho partidos, razón por la que debió jugar el joven Illan Meslier en las últimas dos presentaciones del elenco de Yorkshire.