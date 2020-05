Cafiero: "no habrá más cambios en el Gabinete" Nacionales 04 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA SANTIAGO CAFIERO. El jefe de Gabinete.

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó que "no existe ese análisis de que haga falta algún otro cambio" en el Gabinete nacional, y destacó que todos los integrantes del Gobierno están "trabajando a destajo".

"Vamos a seguir trabajando fuertemente con el compromiso y las prioridades que va marcando el Presidente (Alberto Fernández). Lo cierto es que no hay una mirada generalizada o no existe ese análisis de que haga falta algún otro cambio en otro sector", enfatizó Cafiero.

En ese marco, aclaró que "se viene trabajando bien" dentro del Ejecutivo, y resaltó: "Acá se exige mucho y estamos todos trabajado a destajo, coordinados, reenfocados hacia las prioridades que el 20 de marzo dictó el Presidente".

Al referirse a la salida de Alejandro Vanoli de la ANSeS, destacó: "Trabajó con mucha honestidad y no podría decir otra cosa. lo cierto es que el Presidente decidió que hay que darle otro dinamismo al ANSeS y por eso se buscó otro perfil de funcionario".

"Fuimos a buscar una compañera que tiene mucha militancia, mucho prestigio, que sabe gestionar y le va a imprimir esta cuota de territorialidad que estábamos necesitando", señaló Cafiero sobre la flamante titular del organismo, María Fernanda Raverta.

En ese sentido, afirmó que el jefe de Estado "va optando por el perfil de funcionarios que va necesitando, y se referencia y los busca dentro del Frente de Todos porque son los que conoce".

"Ahí es donde entra el perfil de Fernanda y solo eso termina pasando. Cuando uno entra a la gestión, empieza a trabajar con mucho compromiso y eso es lo que se exige, compromiso, responsabilidad y mucha coordinación con el resto de las áreas", describió Cafiero.

Por último, concluyó: "Habíamos planeado un gobierno que iba a estar discutiendo la deuda, que iba a estar muy restringido desde el punto de vista fiscal, muy restringido desde el punto de vista económico, tratando de ver cómo salíamos de una recesión profunda y peleábamos contra una deuda que se había adquirido en tiempo récord y encima nos cayó el coronavirus".



VANOLI EN SRT

Alejandro Vanoli, tras ser apartado de la ANSeS el miércoles pasado, ya fue designado en otro cargo por el gobierno de Alberto Fernández.

Estará al frente de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), según adelantó el diario "Perfil".

Vanoli estuvo en el ojo de la tormenta luego de haber autorizado a los jubilados a cobrar sus haberes en los bancos en largas e interminables filas, en las que claramente no se mantenía la distancia social.

Además, había expresado que en el mes de mayo se iba a discontinuar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), en una decisión inconsulta y que fue muy cuestionada por el Gobierno.