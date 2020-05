El ambicioso proyecto de Gallardo en River Deportes 04 de mayo de 2020 Redacción Por Un importante integrante del área juvenil reveló detalles del plan del Muñeco que abarca desde la parte profesional a la infanto juvenil del Millonario.

FOTO ARCHIVO GALLARDO. / El Muñeco y su fuerte apuesta a Inferiores.

Gustavo Grossi, coordinador del área juvenil de River, contó detalles del ambicioso proyecto de Marcelo Gallardo en River. El mismo abarca desde la parte profesional a la infantojuvenil. Cuál es el gran objetivo del plan que tiene el Muñeco en el Millonario y el mandamiento que ningún jugador puede romper.

“Queremos que el 50% del plantel sea de las inferiores”, aseguró Grossi. Este es el gran objetivo que se planteó Marcelo Gallardo cuando decidió renovar su vínculo hasta diciembre de 2021, fecha que coincide con el fin del mandato de Rodolfo D’Onofrio.

“El objetivo no es contratar por contratar, sino darles lugar a los juveniles. Y si ahí vemos que el juvenil no está preparado, se habla con (Enzo) Francescoli, quien empieza a evaluar el jugador a contratar”, precisó el coordinador juvenil. En Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Exequiel Palacios, quien poco tiempo atrás fue transferido a la Bundesliga de Alemania, se pueden ver parte de los grandes resultados alcanzados.

Gustavo Grossi, en diálogo con Radio La Red, también puntualizó en el “mandamiento” principal del entrenador. “El que no corre, no juega”. Y agregó: "El sello de Gallardo es el ADN de River, más carácter ganador y correr. Por eso, repito, acá, el que no corre no juega”.

Grossi dio más detalles de la filosofía de juego que Marcelo Gallardo pregona en toda el área de fútbol del club y que va en sintonía con la que el Muñeco aplica en la primera división.

“La idea de juego de las inferiores siempre la baja Gallardo. Siempre manteniendo la fisonomía y la cultura de River. La historia marca que jugamos con enganche, con cuatro defensores y dos delanteros. En River no construimos wines. No va con nuestra línea de juego”, contó Grasso quien se sumó al proyecto del Muñeco en River en 2016.

¿Cuál es el gran objetivo planteado en las inferiores? “Elegir sparrings para la Primera División, y no salir campeones”, precisó.

Para terminar, marcó la gran diferencia que tienen con Boca. “Ellos tienen una inversión millonaria y tiene una idea de club y una forma de gestionar en inferiores muy diferente a River. Nosotros queremos darle prioridad a las inferiores, Boca no fue por ese camino”, finalizó.

Gustavo Grossi se presenta en su sitio web como el manager de River en inferiores y cuyo gran objetivo es “reclutar talentos y profesionalizar el fútbol amateur e infantil”. Sus inicios fueron en la Primera C, en Racing trabajó como director deportivo y luego pasó a Udinese y Rosario Central.

“Se trata de un proyecto institucional. Acá hay que profesionalizar áreas. El fútbol juvenil ha tomado la decisión de tener un gestor deportivo. Voy a encargarme de la captación de talentos. Si lo comparo con otras épocas, es una subcomisión de fútbol amateur. Voy a interactuar con todas las áreas”, expresó al poco tiempo de asumir en diálogo con Pasión Monumental (AM 990).

“River tiene buenos jugadores en sus juveniles, pero si me convocaron como una posible solución es porque hay un problema. Hubo un problema de inversión en inferiores. Hay que corregir cosas. Hoy se paga no haber invertido durante 6 ó 7 años. Queremos que River posicione jugadores en un mediano plazo. Es difícil explicarle al hincha que un jugador se descubre a los 10 años. Lo bueno es que River ha decidido otra vez salir a buscar a los mejores pibes del país, sembrar el área y volver a tener una fábrica de futbolistas”, cerró.