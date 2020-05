Ocho policías emboscados por treinta sunchalenses furiosos Policiales 03 de mayo de 2020 Redacción Por JORNADA PARA EL OLVIDO EN SUNCHALES: DOS EFECTIVOS CON HERIDAS GRAVES

FOTO MERIDIANO DIGITAL REFUERZOS. Dos móviles y ocho efectivos del Cuerpo Guardia de Infantería de Rafaela permanecerán en Sunchales para prestar colaboración.

Por Javier Alfonso, (Redacción LA OPINION). - Una jornada para el olvido se vivió entre la noche del viernes feriado por el 1° de Mayo y la tarde del sábado en la ciudad de Sunchales, donde hubo graves enfrentamientos entre la policía y un grupo de vecinos de esa ciudad, quienes presa de la furia, hirieron gravemente a dos uniformados además de provocar destrozos de todo tipo pero principalmente en patrulleros, adelantó LA OPINION online.

Según confió un colega de la «Ciudad del Cañón», “los delincuentes se cansaron de respetar la cuarentena y salieron a delinquir”.

Según fuentes extraoficiales de Sunchales que dialogaron con LA OPINION, los ánimos de nuestros vecinos habrían empezado a caldearse cerca de las 20.00 del viernes, en un episodio ocurrido en intersección de calles Rafaela y Córdoba, donde se produjo una gresca entre delincuentes donde debió intervenir la institución policial que dispersó el enfrentamiento con el uso de postas de goma.

Por otro lado, en la madrugada del sábado, vecinos muy preocupados llamaron a la Policía ya que escuchaban y veían a individuos que caminaban por los techos de las casas, en distintos barrios de la ciudad y escapaban por los patios privados de la gente. Se mencionaron los barrios 9 de Julio, Moreno y Colón, principalmente.

A esto se le deben sumar hechos de robo, en un domicilio particular de calle Balbín al 1000, en un comercio de calle Carlos Gardel al 300 –que luego desarrollaremos-, una moto que habría sido sustraída en calle Illia al 700, y algún que otro asalto a muchachos que fueron sorprendidos por delincuentes armados que le robaron sus pertenencias, como un repartidor que ayer comenzaba su trabajo bien temprano en la ciudad



Finalmente todo se desmadró a partir de las 2.30 de la madrugada del sábado cuando se produjo una verdadera emboscada.

A esa hora, cuando un móvil policial del Grupo de Operación Táctica (GOT) se encontraba en inmediaciones de la esquina de las calles Rotania y Brasil de la ciudad de Sunchales, se registró un suceso de extrema gravedad.

Allí se presentaron tres sujetos y manifestaron que les habían querido robar, por lo que el personal actuante descendió del patrullero.

Fue entonces que un piedrazo impactó en el vehículo, a la vez que aparecieron cerca de 30 individuos portando piedras y palos y dieron inicio a una salvaje agresión a los uniformados.

En consecuencia, se solicitó colaboración –haciéndose presente personal del GOT y de Comisaría 3ª-, y habrían quedado ocho policías lesionados, cuatro del GOT y cuatro de la Comisaría -uno con una fractura en un brazo, y otro en un pómulo- y se produjo la sustracción de una escopeta y algunos efectos de los uniformados actuantes. Además, tres móviles policiales experimentaron daños de todo tipo.

Ante tal agresión el personal policial pudo replegar las unidades. Las actuaciones fueron elevadas a la Agencia de Investigación Criminal (AIC- ex PDI) a los fines de su investigación.



Horas después de que los graves sucesos narrados tuvieran lugar, a las 6.00 de la mañana del sábado un comerciante fue golpeado ferozmente.

El hombre, radicado en calle Carlos Gardel al 300, barrio Moreno, intentó defenderse de un atraco a su comercio, en el momento que descargaba mercadería.

Según consignó Meridiano Digital, “eran las 6.00 o un poco más, justo se estaba yendo el verdulero, cuando voy a cerrar la puerta, llegan dos personas que por su contextura física serían mayores, sacan un cuchillo y me pegan, trato de defenderme, forcejeamos, me golpean, pero igual se llevan una suma aproximada a los $4.500 pesos”.

El damnificado que es comerciante reconocido y que lleva muchos años en el barrio, sufrió golpes claramente visibles en su físico, además se mostró muy preocupado por la violencia e inseguridad, ya que no es la primera vez que le sucede un hecho de estas características y además vive con su papá que es una persona mayor. Se realizó la denuncia respectiva.



Finalmente, cerca de las 16.00 de ayer, el jefe de la Policía departamental director Hernán Ferrero y el titular de la Agrupación de Unidades de Orden Público arribaron a Sunchales.

Ambos jefes policiales llegaron acompañados por efectivos del Cuerpo Guardia de Infantería que desde su llegada se apostó en las «zonas calientes» realizando operativos de saturación de los barrios más virulentos.

Al cierre de la jornada de la víspera los efectivos rafaelinos permanecían en Sunchales prestando dicho refuerzo.