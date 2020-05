"El gran peligro" son los mayores centros urbanos Nacionales 03 de mayo de 2020 Redacción Por LO AFIRMO EL MINISTRO GONZALEZ GARCIA

FOTO NA VISITA OFICIAL. De Pedro, Schiaretti y González García en Córdoba.

CORDOBA, 3 (NA). - El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, advirtió que los mayores centros urbanos son "el gran peligro" para los esfuerzos dirigidos a contener la pandemia del coronavirus Covid-19 y ratificó que la cuarentena "va a seguir", aunque de manera diferenciada en distintos puntos del país.

"Vamos a seguir de distintas maneras en distintos puntos del país. No es lo mismo en las provincias que no están teniendo casos, que en lugares en los que hay circulación", explicó el funcionario al llegar a la provincia de Córdoba, junto al ministro del Interior, Eduardo De Pedro.

El funcionario, al referirse a la situación de las ciudades más pobladas, dijo que "son el gran peligro y donde se puede desmarañar todo", por lo que, "si bien ya están liberándose algunas actividades, hay que ir con el freno de mano".

González García, en rueda de prensa, sostuvo que los primeros estudios en la población indican que "hay una circulación muy baja" del Covid-19 en la población, aunque estimó que "va a haber un incremento, aunque controlado por nosotros".

"No podemos evitar la pandemia. Lo que tenemos que evitar es que la situación sea más dura, para que el sistema responda", sintetizó.

Los ministros González García y De Pedro fueron recibidos por el gobernador Juan Schiaretti y entregaron insumos médicos destinados a la lucha contra el coronavirus, además de recorrer las instalaciones de una fábrica de respiradores mecánicos.

"El presidente Alberto Fernández nos encomendó el trabajo permanente, el trabajo coordinado con el resto de las provincias", señaló De Pedro en Córdoba, desde donde se trasladó luego junto a su par de Salud a Santiago del Estero, donde fueron recibidos por el gobernador Gerardo Zamora.

Allí realizaron otra de las entregas del equipamiento para el sistema de salud federal, en el marco de un operativo para distribuir 68 respiradores a once provincias.

Estos insumos fueron entregados a Córdoba (16), Santiago del Estero (9), Tucumán (8), Formosa (8), Salta (6), Misiones (5), Corrientes (4), Jujuy (4), Chaco (4), La Rioja (2) y Catamarca (2).

La distribución se realizó por medio de un avión Hércules de la Fuerza Aérea que partió desde el aeropuerto de El Palomar y que también llevó 26.000 tests y 10.000 columnas para armar los kits de diagnóstico de Covid-19.

Estos insumos fueron a las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja, que recibieron 2.000 test y 1.000 kits.