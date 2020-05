Otra jornada sin contagios

El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Epidemiología, destacó anoche que por cuarto día consecutivo no se registraron casos positivos de coronavirus en el territorio santafesino, con lo cual el total de infectados se mantiene en 243.

Mientras en la provincia, con los grandes conglomerados del Gran Rosario y el Gran Santa Fe, se destaca el cumplimiento de las normativas de aislamiento social por parte de la población, las autoridades provinciales, municipales y comunales continúan sugiriendo a los habitantes continuar con las medidas sanitarias dispuestas para evitar la propagación de la enfermedad.

Cabe consignar que en nuestra ciudad, hasta el día de la fecha se han detectado 21 casos confirmados desde el inicio de la pandemia, de los cuáles 18 se han recuperado y tienen el alta epidemiológico, con lo cual hasta el momento no hay pacientes infectados con el virus aunque aún quedan 7 casos en estudio.

En tanto, las autoridades sanitarias recordaron que en la provincia el total de infectados es de 243, de los cuales 237 fueron atendidos y estudiados en la provincia y 6 fuera de la misma, pero de pacientes con residencia habitual en Santa Fe (1 estudiado en Córdoba, 1 en provincia de Buenos Aires, 2 en CABA y 2 en Mendoza).

En este sentido, anoche la Directora Provincial de Epidemiología, Carolina Cudós, señaló que "las normas de aislamiento están dando resultados pero no hay que relajarse ya que en provincias vecinas como Chaco, Córdoba y Buenos Aires se siguen registrando casos positivos de coronavirus". Hasta la fecha se registraron un total de dos fallecidos para la provincia, un hombre de 60 oriundo de Rafaela y el cónsul general de Chile en Rosario, Fernando Labra Hidalgo. Se recordó además que tres pacientes continúan internados en cuidados intensivos, dos de ellos con asistencia respiratoria mecánica. El resto presenta una evolución favorable y algunos de ellos fueron internados sólo con la finalidad de asegurar el aislamiento. Además se indicó que de los casos atendidos y estudiados en la provincia un total de 177 pacientes confirmados presentan alta (70 definitivas y 107 transitorias). Hasta el momento en la provincia se registraron 4.960 notificaciones de las cuales 4.590 fueron descartadas y 127 continúan en estudio.

De los 237 casos confirmados y notificados en el territorio santafesino, un total de 127 casos (54 por ciento) manifestaron antecedente de viaje al exterior, 8 casos (3 por ciento) tuvieron contacto con personas con extranjeros o antecedente de viaje al extranjero, 74 casos (31 por ciento) tuvieron contacto con casos confirmados, 20 (8 por ciento) realizaron tuvieron viajes a provincias donde hay circulación, 4 (2 por ciento) son por transmisión comunitaria y 4 (2 por ciento) se encuentran en investigación. Seis de los casos confirmados con residencia habitual en la provincia (dos de Rafaela, dos de Venado Tuerto, uno de Rosario y uno de Santa Fe) fueron notificados en otras jurisdicciones (Córdoba, Mendoza, Buenos Aires y CABA).



EN EL PAIS

Por otro lado, este sábado fueron confirmados 149 nuevos casos, con lo que ya suman 4.681 positivos en total a nivel nacional. En tanto, se registraron ocho nuevos fallecimientos (5 mujeres y 3 hombres), con lo cuál la cantidad de víctimas fatales por coronavirus en el territorio nacional se elevó a 237.